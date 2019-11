Programajánló

Kamarakiállítás a magyar-malajziai kapcsolatok történetéről

Magyarország 50 évvel ezelőtt, 1969-ben vette fel hivatalosan a diplomáciai kapcsolatot Malajziával, az akkor önállóságában még friss állammal. A két ország kapcsolatát azóta folyamatos gazdasági-ipari együttműködés és közös építkezés jellemezte. 2019-ben a magyar és a malajziai kormány közösen ünnepeli meg az 50. évfordulót, amelynek fő szervezője Magyarország Kuala Lumpur-i Nagykövetsége - írja az OSZK közleménye.



Az évfordulós események szerves része a magyar-malajziai kapcsolatok történetét bemutató kamarakiállítás, amely az OSZK, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint Malajzia Budapesti Nagykövetségének közös szervezésében valósul meg.



Az első magyar utazó, aki komolyabb időt töltött Délkelet-Ázsiában az a Xantus János volt, akinek kalandos életéről formázta meg Karl May kedvenc karakterét, Old Shatterhandet. Xantus 1868 és 1870 között egy komolyabb expedíció keretében járta be a régiót, élményeit és megfigyeléseit számos könyvben és tanulmányban írta meg, terepmunkája pedig a Magyarországra hazahozott több mint 2500 néprajzi tárgy és több mint 54 000 állatpreparátum segítségével megalapozta a későbbi Néprajzi Múzeum és Természettudományi Múzeum gyűjteményét is.



A 20. században a magyar populáris kultúrában is népszerű és egzotikus téma maradt Malajzia, kalandfilmek és újságcikkek egész sora foglalkozott az országgal. Ennek legismertebb eleme a kiállításon is megjelenő Sandokan című olasz sorozat volt, amelynek képi és zenei világa a mai napig közismert a magyar közönség körében.



A tárlaton a látogatók bepillantást nyerhetnek a két ország közti kapcsolat és egymás kölcsönös kulturális megismerésének történetébe. A kiállításon megtekinthető anyagok - kéziratok, térképek, fotók, újságcikkek és könyvek - az OSZK világhírű Törzs- és Periodika Gyűjteményének, Térkép- és Kézirattárának részét képezik, mellettük Malajzia Nemzeti Levéltárából kölcsönzött anyagok, valamint Magyarország Kuala Lumpur-i Nagykövetségének tulajdonában lévő fényképek láthatók.



A kiállítást hétfőn Cheong Loon Lai, Malajzia magyarországi nagykövete nyitja meg. A két ország évfordulós együttműködését Baranyi András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára mutatja be - olvasható a közleményben.