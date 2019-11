Programajánló

Több mint 40 magyar és nemzetközi márka kollekciója mutatkozik be a Fashion Weeken

Több mint 40 magyar és nemzetközi márka kollekciója mutatkozik be a Budapest Central European Fashion Weeken péntektől vasárnapig Budapesten, a bemutatóknak a Bálna Budapest és a Tesla Budapest Kulturális Központ ad helyet. 2019.11.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar és nemzetközi szakma elismert képviselőivel, Budapest Fashion & Tech Summit konferenciával és a divattal kapcsolatos kísérő rendezvényekkel is várják az érdeklődőket az idei eseményen, amelyen a tervezők a 2020-as tavaszi-nyári kollekciójukat mutatják be - mondta el Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat és Design Ügynökség divatigazgatója az MTI-nek.



Hangsúlyozta: a régió egyik meghatározó divateseményét idén negyedik alkalommal rendezik meg. Pénteken a belvárosi Tesla Budapest Kulturális Központ ad otthont a olasz, ukrán és brit tervezők divatbemutatóinak és a Young Talents Shownak, valamint két magyar dizájner, Varga Viktor és a Cako márka is itt mutatkozik be.



Szombaton tíz, míg vasárnap kilenc magyar márka vonultatja fel jövő évi, tavaszi kreációit a Bálna Budapestben, a fiatal tervezők közül pedig Szegedi Kata csatlakozhat az idei bemutatókhoz - tette hozzá.



Csaknem 20 kísérő rendezvény is kapcsolódik az idei eseményhez, több tervező bemutatóterme nyílik meg a közönség előtt.



Kiemelte, hogy a bemutatók előtt csütörtökön Budapest Fashion & Tech Summit címmel rendeznek konferenciát 15 nemzetközi előadó részvételével a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Master Campusán, ahol a divat és technológia kapcsolatáról, a fenntarthatóságról, a digitális új innovációkról, valamint a magyar márkák nemzetközi érvényesüléséről lesz szó. Az előadást és a bemutatókat a nagyközönség online követheti majd.



Forintos-Szűcs Anita elmondta azt is, hogy az Olasz Divat Nemzeti Intézete (Camera Nazionale della Moda Italiana) is ott lesz az idei rendezvényen. Az ügynökség hároméves stratégiai megállapodást kötött a szervezettel, amely a milánói divathét főszervezője is egyben. A szakmai együttműködés keretében hét magyar márkának tartanak másfél éve workshopokat Észak-Olaszország legnagyobb városában, a márkák képviselői emellett minden évben részt vehetnek a Milan Fashion Weeken is. Az együttműködés része, hogy a különféle nemzetek tervezői is megjelenhessenek a magyar piacon.



Az igazgató kiemelte, hogy 60-80 nemzetközi influencer, média, bemutatóterem képviselői és viszonteladók kapnak meghívást a budapesti divathétre, amelynek elsődleges célja, hogy a magyar márkákat segítsék a nemzetközi piacon való megjelenésben.