Kultúra

Huszonöt előadó áll színpadra a Nemzeti VERSeny döntőjében

A verseny célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a kulturális identitás erősítése. Kiemelt téma idén a rendszerváltoztatás 30. évfordulója és a közéleti költészet - olvasható a Nemzeti Színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



A zsűri tagja lesz Udvaros Dorottya és Bakos-Kiss Gábor színművész, Kiss László rendező, Lutter Imre versmondó művész és Szabó László kommunikációs szakember.



A versenyt három fordulóban rendezték meg. Minden nevező négy verssel jelentkezhetett a vers.hu oldalon közzétett felhívásra, amelyek közül egyet kellett az első fordulóban vágatlan videón beküldeni. A továbbjutóknak ezután videoklip formájában kellet feldolgozniuk egy általuk választott másik verset. Mind az elődöntőben, mind a középdöntőben volt lehetőség közönségszavazásra, így a zsűri és a verskedvelő nézők szavazatai alapján alakult ki a 25 fős mezőny. A döntősök versklipjeit a YouTube közösségi videómegosztó portálon láthatják az érdeklődők.



A Nemzeti VERSenyen közel kétszázan indultak, volt közöttük 6 éven aluli és 85 éven felüli versmondó is. A versenyzők között erdélyi, szilágysági, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, németországi, svájci és angliai magyar versmondó egyaránt volt, közülük két erdélyi versmondónak sikerült a szuperdöntőbe jutnia.



A döntő nyilvános, közönség előtt zajlik, korlátozott számban a magyarversmondok@gmail.com címen lehet regisztrálni nézőként, díjmentesen.



November 9-én a VERSeny kísérő programjaként a nézők láthatják a Feledi Project Psyché című táncelőadását, amelyet Weöres Sándor műve ihletett, és egy különös és féktelen szabadságvággyal megáldott nő kétségbeesett küzdelmét mutatja be a szerelem és az élet teljességéért. Másnap, november 10-én vasárnap a versmondások mellett a Magyar Versmondók Egyesülete átadja a Ki viszi át a Szerelmet kitüntetéseket is - olvasható a közleményben.