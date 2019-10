Kultúra

Ideiglenes múzeum épül az Eiffel-torony mellett

Mivel felújítás miatt a párizsi Grand Palais három évre bezár, helyettesítésére az Eiffel-torony mellett emelnek új ideiglenes múzeumot. 2019.10.31 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Chris Dercon, a francia kormány illetékese emlékeztetett arra, hogy a Grand Palais évente számos nagyszabású kiállításnak ad otthont, jelenleg is olyanok láthatók, mint a február 10-éig tartó El Greco- és a január 27-én záruló Toulouse-Lautrec-tárlat.



Párizs vezetősége tavaly fogadta el a Mars-mezőre, az Eiffel-torony mellé épülő Le Grand Palais Éphémere ("átmeneti Grand Palais") terveit. Az 1900-as világkiállításra épült Grand Palais 2021 januárja és 2024 nyara között lesz zárva. A felújított múzeum megnyitását a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokra időzítik.



A Grand Palais renoválása alatt 2021-ben és 2022-ben a Fiac fair, a kortárs művészeti vásár is az új múzeumba költözik. Azt még nem döntötték el, hogy 2023-ban is marad-e a rendezvény az új környezetben. Dercon szerint ezt majd az dönti el, hogy hol lesznek kedvezőbben a körülmények a kiállítóknak és a közönségnek.