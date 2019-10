Kultúra

170 ezer fontért kelt el Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból

Jack Nicholson hírhedt fejszéje, amely Stanley Kubrick Ragyogás című thrillerének kelléke volt, 170 ezer fontért (64 millió forintért) kelt el kedden egy londoni árverésen, amelyet filmes relikviákból rendeztek - számolt be róla a The Independent.



A fejszét az eredetileg becsült ár négyszereséért vitte el egy gyűjtő a Brit Filmintézet Imax waterloói épületében rendezett aukción.



A csaknem egyméteres tűzoltófejszének fa nyele és vagy harminc centiméteres éle van, és az árverés szervezői szerint kitűnő állapotban maradt meg, bár a filmezés során, mikor Nicholson egy ajtót tört be vele, néhány karcolás esett rajta.



Az árverésen, amelyet hétfőn és kedden tartottak, mintegy 900 kikiáltási tárgy szerepelt. Meg lehetett vásárolni egyebek mellett Russell Crowe Gladiátorban viselt kardját, valamint Samuel L. Jackson fénykardját és egy rohamosztagos sisakot az 1977-es Csillagok háborújából.



Az idén az 50. évfordulóját ünneplő Gyalog galopp című film szent kézigránátja 67 650 fontot ért egy rajongónak, előzetesen 50 ezerre becsülték.



Az árverést a tavalyi hasonló aukció sikere nyomán rendezték meg. Akkor a legnagyobb várakozás Harrison Ford kalapját övezte, amelyet Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben viselt, és amely végül 393 ezer fontért (148 millió forintért) kelt el.