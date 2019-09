Programajánló

Először mutatkozik be önálló kiállításon Csáki Róbert festőművész

Csáki Róbert, a Szentendrei Régi Művésztelepen öt éve alkotó festőművész először mutatkozik be önálló kiállításon hétfőtől a szentendrei MANK Galériában. 2019.09.29 MTI

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint az október 21-ig nyitva tartó tárlaton a festőművész legújabb alkotásaiból és az elmúlt évben készült munkáiból látható válogatás.



A művész alkotói irányait összegző tárlat festményeit egyszerre jellemzik portrék és olyan fiktív helyszínek, amelyek titokzatos atmoszféráját organikus formák, városképi elemek, vagy sejtelmes drapériák szövik át.



A festmények többsége a figuratív elemeket sejtelmesen idézi meg. Ezeknek a motívumoknak a többsége az emlékekből előhívja a barokk és a rokokó korszak világát. Tudatosak a művek irodalmi és historizáló utalásai, de napjaink világának jellemzőit és futurisztikus elemeket is gyakran fel lehet fedezni bennük.



Mint írják, Csáki Róbert alkotói attitűdjének sajátja, hogy nem hagyja nyugodni festményeit, amelyeket idővel gyakran átdolgozza, akár át is méretezi.



A festőművész 1990-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, majd 1993-ban fejezte be a mesterképző kurzust. Elnyerte a Ludwig Alapítvány és a Hungart ösztöndíjait. Több díjjal is elismerték munkáit. Festményei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria és a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum közgyűjteményeiben és több magánkollekcióban is. Művészetére nagy hatással volt hollandiai tanulmányútja, amely máig folyamatosan inspirálja. Rendszeres kiállítóművész Magyarországon és külföldön egyaránt.