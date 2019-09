Programajánló

Harmadszor rendezik meg a pécsi harmonika fesztivált

A hagyományápoló céllal útjára indított programsorozat a hangszer népszerűsítését szolgálja, emellett bemutatkozási, fellépési lehetőséget nyújt a megyében tanuló harmonikás növendékek számára. 2019.09.29 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hangszer kiválóságainak fellépése, térzene, kávéházi harmonikaszó és nagyzenekari koncert is színesíti a szeptember 30. és október 5. között zajló III. Pécsi Harmonika Fesztivált - tájékoztatta rendezvényt szervező Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre az MTI-t.



A hagyományápoló céllal útjára indított programsorozat a hangszer népszerűsítését szolgálja, emellett bemutatkozási, fellépési lehetőséget nyújt a megyében tanuló harmonikás növendékek számára.



Felidézték, az első fesztiválon magát a hangszert mutatták be harmonikaművészek fellépésével, a második alkalommal arról győződhettek meg az érdeklődők, milyen sok művészeti ágat - a többi között kórust, táncosokat, tánccsoportokat, énekeseket - kísérhet harmonikaszó. Az idei fesztivál célja pedig, írták, hogy bemutassa, a harmonikának helye van a zenekarokban és a komolyzenében is.



A Kéméndi Tamás harmonikaművész szakmai vezetésével létrejövő programsorozat hétfőn kezdődik a pécsi belvárosban. A Nick udvarban délután öt órától a Himesházi Harmonika Zenekar ad koncertet. Szintén öt órától belvárosi kávézókban lép fel az Arnold János és Gerner Péter duó kedden valamint Ulrich Gyula és Kiricsi Martin szerdán.



Csütörtökön a város főterén térzenét hallhatnak az érdeklődők a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium fúvószenekarától; az együttes harmonikás növendékekkel egészül ki.



A rendezvénysorozat legjelentősebb programját október 5-én, szombaton délután három órától tartják a pécsi Kodály Központ hangversenytermében. A gálakoncerten a Dunaújvárosi Harmonika Zenekar, az Alte Kameraden Blaskapelle harmonika és a fúvószenekar és a Pannon Filharmonikusok együttese is fellép - egyebek mellett Vivaldi és Piazzola műveivel - harmonika virtuózok közreműködésével. Mások mellett Demeniv Mihály és Nagy Torma Krisztina játszik a hangszeren, Meláth Andrea pedig énekelni fog.



A részletes programokról, a gálakoncerttel kapcsolatos jegyvásárlási lehetőségekről a nemetkor.hu internetes oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.