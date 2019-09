Programajánló

Mintegy 200 alkotás lesz látható a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiállításán

2019.09.13 22:30 MTI

A kiállításon 114 festmény, 35 plasztika 33 grafikai mű mellett kilenc egyéb kategóriájú, más műfajba nem sorolható alkotással találkozhat a közönség - közölte Képiró Ágnes, szervező Tornyai-múzeum művészettörténésze, a tárlat társkurátora és társrendezője.



Az idén sok, eddig nem pályázott alkotó jelentkezett a Vásárhelyi Őszi Tárlatra, s közöttük is nagy számban vannak a fiatal művészek, s a résztvevők stílusbeli skálája is szélesedett. Pogány Gábor művészettörténész, a zsűri elnöke kiemelte: a tárlaton a hagyományos értelemben vett ábrázoló jelleg hangsúlyozása mellett helyet kapnak a legújabb törekvések is.



Egyes termekben a művek elhelyezését vizuális szempontok határozták meg: a színek a színekkel, formák a formákkal rímelnek, míg másutt a tartalmi összefüggések alapján kerültek egymás mellé az alkotások. Hagyomány, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon egy alkotó munkáit azonos teremben találhatja meg a közönség, ám az idei kiállításnál a tartalmi megfelelés érdekében Végh Júlia festőművész két munkája egymástól egészen távol, a tárlat két szélső pontjára került.



Az Alföldi Galéria mellett a Tornyai János Múzeumban is képzőművészeti tárlatok nyílnak október első hétvégéjén. A tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlat három kiemelt díjazottja, a Tornyai-plakettes Ámmer Gergő szobrászművész, a Fiatal Festők Nívódíját elnyert Rózsa Luca Sára és a Rudnay-ösztöndíjas Kaliczka Patrícia festőművész alkotásait láthatja majd a közönség.



A Vásárhelyi Őszi Tárlat a maga nemében egyedülálló képzőművészeti seregszemle Európában, ugyanis nincs még egy olyan kiállítás, melyet több mint hat évtizede minden esztendőben megrendeznek, egyedül a kétévente sorra kerülő Velencei Biennálé tekint vissza komolyabb múltra. Az első ízben 1954-ben megszervezett kiállítás mára Magyarország legjelentősebb kortárs képzőművészeti seregszemléjévé vált.