Programajánló

Fesztivállal ünnepel a 70 éves Budapest Bábszínház

Tíznapos fesztivállal ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Budapest Bábszínház: október 8. és 17. között rendezik meg a X. BÁBU Fesztivált, amelyre a bábművészet kiemelkedő magyarországi és külföldi alkotóit hívták meg. 2019.09.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Meczner János rendező, a Budapest Bábszínház igazgatója a most induló, 70. évadról tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta: az idén öt bemutatót terveznek.



Mint mondta, 1949. október 8-án nyílt meg a színház és idén ezen a napon tartják az idei évad első premierjét, a fesztivál nyitóelőadását, Weöres Sándor Holdbeli csónakos című darabjának bemutatóját, amelyet Hoffer Károly állít színpadra. Aznap kiállítás nyílik a 70 éves Budapest Bábszínház történetének legszebb bábjaiból, olyan nemzetközi hírű tervezők munkáit mutatják be, mint Ország Lili, Bródy Vera vagy Koós Iván. Szintén ezen a napon emléktáblát avatnak az előcsarnokban az egykori Állami Bábszínházat 34 évig vezető Szilágyi Dezső tiszteletére.



A fesztivál keretében hirdetik ki a fiatal írók számára kiírt drámapályázat végeredményét is.



A X. BÁBU fesztiválra a magyarországi társulatok mellett a műfaj jelentős nemzetközi produkciói kaptak meghívást. Október 10-én a holland Duda Paiva Company egyszemélyes produkcióját, a BLIND-ot mutatják be, október 11-én az Egyesült Királyságból érkező Hijinx and Blind Summit Theatre a Meet Fred című történetet viszi színre, míg október 12-én a francia Théatre Sans Toit CUBiX, október 13-án pedig a görög Hop Signor Puppet Theatre Giraffe című előadását mutatják be. A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Volt egyszer egy című meséje október 14-én látható.



A programban szerepel a Bóbita Bábszínház Torzonborz, a rabló című előadása október 16-án és Markó-Valentyik Anna darabja, az Alaine - Ideje a meghalásnak című szólóelőadás (KL Színház). A Füge Produkció, a Staféta és a Trafó - Kortárs Művészetek Háza koprodukciójában lesz látható A tó, Bercsényi Péter bábművész és Dányi Viktória táncos szereplésével október 17-én. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói az Anima című előadást mutatják be. A fesztiválprogramban a Budapest Bábszínház előadásai is helyet kaptak: a Coraline (rendező: Ascher Tamás), a Boribon és Annipanni (rendező: Ellinger Edina), valamint A vihar (rendező: Szikszai Rémusz).



Az igazgató elmondta: a fennállásának szintén 70. évfordulóját ünneplő nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulatával és a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel közösen rendezik meg a Tradíció és innováció. 70 év báb című konferenciasorozatot, amely az ünneplő intézmények szemszögéből vizsgálja meg az elmúlt 70 év bábtörténetét és a műfaj innovatív lehetőségeit.



A Budapest Bábszínházban október 9-én a bábelőadások percepciójának és a befogadás esztétikájának kérdései, a bábszínházi nyelv és a korosztályok témája, valamint a báb műfajára érzékenyítő programok kerülnek a középpontba. Ezt a PIM-OSZMI bábtörténeti konferenciája követi október 18-án.

Az igazgató az MTI-nek elmondta: az évad folyamán számos programmal ünneplik a kerek évfordulót, egy további kiállítást is terveznek télen a képzőművészeti egyetem kiállítótermeiben, ahol az 1950-es években a bábszínházban dolgozó művészek, köztük Ország Lili, Bródy Vera, Jakovits József, Márkus Anna, Bálint Endre munkáit mutatják be. A bábszínházi világnapon, március 21-én is szerveznek különleges programokat, emellett az évadban több előadást feldolgozó programot, közönségtalálkozót tartanak.



Az évad további bemutatóiról elmondta: az idén öt fiatal rendező dolgozik a színházban. Decemberben Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művét állítja színpadra Szilágyi Bálint, 2020 januárjában láthatja a közönség John Boyne Szabadesés avagy Barnaby Brocket kalandjai a felhőkön innen és túl című történetét Lázár Helga rendezésében. Februárban Schneider Jankó kezdi meg Václav Ctvrtek Rumcájsz című meséjének a próbáit a nagyszínpadon, majd Markó-Valentyik Anna rendező Rügyek és gyökerek címmel készít bábelőadást a legkisebbek számára áprilisban.