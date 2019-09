Programajánló

Hét nagyszínpadi bemutatóval készül az új évadra a Hevesi Sándor Színház

Az első bemutató október 11-én a Zrínyi 1566 című rockmusical lesz Moravetz Levente rendezésében és Sasvári Sándor címszereplésével. A történelmi előadás próbái már elkezdődtek - jelezte Besenczi Árpád színházigazgató, aki azt is bejelentette, hogy a zalaegerszegi közgyűlés júniusban újabb öt évre bízta meg a színház vezetésével.



A műsortervről elmondta, hogy október 25-én rendezésében mutatják Claud Magnier Oscar című vígjátékát. Novemberben egy ifjúsági előadást láthat a közönség, az Óz, a nagy varázsló című mesemusicalt Tompagábor Kornél állítja színpadra. Decemberben Tarcy Letts Augusztus Oklahomában című művét mutatják be, a "fekete komédiát" Funtek Frigyes rendezi. Január 31-én Csiszár Imre rendezésében Örkény István regényének színpadi adaptációja kerül műsorra: a Tóték című tragikomédiában Szalma Tamás játssza a főszerepet.



Márciusban lesz A kőszívű ember fiai című romantikus színmű premierje, Jókai Mór regényének színpadi változatát Böhm György - aki egyben a darab rendezője is - és Korcsmáros György írta.



Az évad utolsó bemutatóját, a Sose halunk meg című művet Koltai Róbert állítja színpadra.



A stúdiószínpadi előadás rendezője, Farkas Ignác Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című komédiáját állítja színpadra - fűzte hozzá Besenczi Árpád.



A Tantermi deszka elnevezésű színház nevelési program keretében az általános iskolák osztálytermeibe a Geoff Gillham Csontketrec című darabot, míg a középiskolákba a Peter című előadást viszik el.



A színházi produkciókat tájelőadásokon is bemutatják majd, ezért nagy segítséget jelent, hogy a régi, rossz állapotban levő járművek helyett új, nyolc személyes kisbuszt kapott a Hevei Sándor Színház és a Griff Bábszínház egy magáncégtől, támogatási szerződés keretében.



Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) a példaértékűnek nevezte, hogy a város - mind a kulturális, mind a sport programoknál - számíthat a zalaegerszegi cégek társadalmi felelősségvállalására, míg a színházak előadásaikkal járulnak hozzá a városi rendezvények, jótékonysági akciók sikeréhez - fogalmazott a polgármester.



A társulati ülésen egy perces néma főhajtással emlékeztek a júliusban elhunyt György János Aase-díjas színművészre, a színház örökös tagjára.