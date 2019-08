Programajánló

Ünnepi orgonaestet is rendeznek Szathmáry Zsigmond orgona mesterkurzusán

hirdetés

A kurzus első napja ünnepi orgonaesttel zárul a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. és a Hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ támogatásával.



Az ünnepi orgonaesten az idén 80 éves Szathmáry Zsigmond és volt növendékei, valamint a kurzus legkiválóbb hallgatói lépnek fel hétfőn a Kálvin téri református templomban Hajdúböszörményben - közölte a Tiszántúli Református Egyházkerület az MTI-vel.



A kurzuson lehetőséget kínálnak az orgonairodalom bármely alkotásának bemutatására, a templom Angster orgonája és a debreceni református kistemplom Kiszel orgonája hangképi adottságainak megfelelően a romantikus és kortárs orgonaművek kiemelten ajánlhatóak.



Szathmáry Zsigmond 1939-ben született Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd Bécsben és Frankfurtban végezte, 1960-ban megnyerte a budapesti Nemzetközi Orgonaverseny 1. díját. Repertoárján régi és kortárs művek egyaránt szerepelnek, a kortárs zeneirodalom megszólaltatása mellett elismert tolmácsolója Bach és Liszt kompozícióinak is. Szathmáry Zsigmond 1964 óta él Németországban, 1978 óta a freiburgi Zeneművészeti Főiskola professzora, az osakai Művészeti Egyetem állandó vendégtanára és a hollandiai haarlemi Nyári Orgonaakadémián rendszeresen tart mesterkurzusokat. Kompozícióit merész kísérletező kedv jellemzi, szívesen használ elektroakusztikus eszközöket is művei megszólaltatásához. A művész orgonistaként és zeneszerzőként is aktív, több mint 120 kortárs mű ősbemutatója fűződik a nevéhez.