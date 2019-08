Fesztivál

Sziget - Párakapukkal és vízosztással készülnek a hőségre

hirdetés

A Sziget szervezői felkészültek a következő három napban várható nagy hőségre, számos intézkedéssel segítik a fesztiválozókat a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet elviselésében - közölte Vető Viktória sajtófőnök pénteken az MTI-vel.



Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást ad ki szombattól hétfő éjfélig.



"A bejáratnál, a K-hídnál hosszú évek óta működnek párakapuk, és ezekből többet felállítottunk a nagyobb befogadóképességű helyszíneken, színpadoknál is. A nagyszínpad előtti téren idén páraágyúk működnek az első nap óta" - mondta Vető Viktória.



Kitért arra, hogy a hőségnapokon feloldják azt a szabályt, ami korlátozza az ivóvíz bevitelét a fesztivál területére, most az ásványvizet nagyobb mennyiségben is magukkal vihetik a szigetelők. További lépésként - évek óta bevált gyakorlatnak megfelelően - a Sziget járőrcsapatai igény szerint egész nap ballonos vizet osztanak.



"A nagy forgalmú utakon fix vízosztó pontok létesülnek, ezek mellett mobil vízosztók tevékenykednek. A fesztiválozókat elsősegélynyújtó csapat is figyeli, felkeltik azokat, akik a tűző napon alszanak és beküldik hűs helyszínekre őket" - sorolta a sajtófőnök.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton 31 és 35 Celsius-fok között lesz a legmagasabb napi hőmérséklet, a helyzet a következő napokban sem változik jelentősen, hétfő akár 36-37 fok is lehet.