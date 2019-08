Programajánló

Több mint 150 zenész lép színpadra vasárnapig a negyedik kecskeméti Jazzfőváros fesztiválon

hirdetés

Több mint százötven zenész lép színpadra vasárnapig a negyedik kecskeméti Jazzfőváros fesztiválon - mondta Fodor László klarinét- és szaxofonművész, az eseményen fellépő Hot Jazz Band és Gramophonia Hot Jazz Orchestra tagja pénteken az M1 aktuális csatornán.



A zenész közölte: az 1920-as, 30-as, 40-es évek tradicionális jazz-zenéire épülő fesztivál csütörtökön ingyenes swingtánctanítással kezdődött a kecskeméti Domb-beachen.



A Jazzfőváros házigazdája, a Bohém Ragtime Jazz Band a fennállásának 35 éves jubileuma alkalmából készített lemezét mutatja be a fesztiválon - ismertette.



Fodor László hozzátette: "hatalmas területen", négy színpadon várják a közönséget egyebek mellett sport- és gasztronómiai kísérőprogramokkal.



A negyedik Jazzfőváros fesztiválon fellép többek között az Angliából érkező George Trebar és Goff Dubber, Ausztráliából Dave Blenkhorn és George Washingmachine, Ausztriából a The Blues Messengers, Csehországból a Miss Mikey & the Organ Grinders, Franciaországból Benoit de Flamesnil, Jerome Etcheberry és Olivier Franc, Hollandiából a The Busquitos, Olaszországból az Attilo Troiano Trio, Szlovákiából pedig a Funny Fellows - közölték korábban a szervezők.