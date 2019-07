Jótékonykodás

Fábián Juli énekesnőről készült portrét árvereznek el

Fábián Juli (1980-2017) énekesnőről készült portréra lehet licitálni egy jótékonysági aukción, amelyet a hosszú betegség után elhunyt énekesnő emlékére szerveznek; az árverés teljes bevételét a nehéz helyzetű zenészek támogatásra fordítják - hangzott el az m1 aktuális csatorna hétfői adásában.



A Jazzy Rádió augusztus 1-jétől október 4-ig tartó jótékonysági aukciója során bárki licitálhat Hullan Bea festőművész Fábián Juliról festett portréjára a www.amordelarte.hu/909jazzyaukcio oldalon. Az aukción befolyó teljes összeget a Fábián Juli Emlékalapítványnak ajánlják fel.



Hullán Bea festőművész az M1 aktuális csatorna hétfői adásában elmondta, hogy modern nők portréit festi meg, amibe jól illeszkedik a most árverésre kerülő festmény is. "Fábián Julihoz én sok szállal kötődöm, szerettem a zenei világát, de a személyisége is nagyon közel állt az enyémhez" - hangsúlyozta, hozzátéve: kivételes munka volt a portré elkészítése.



Sánta Dániel zenész, fesztiválszervező elmondta: a Fábián Juliról készült festmény hivatalos bemutatása csütörtökön lesz a 8. Paloznaki Jazzpkinik nagyszínpadán. A fesztiválszervező felidézte: Fábián Juli az első teltházas koncertet adta a fesztiválon. 2017-ben felkérték az énekesnőt a Jazzpiknik első himnuszának megkomponálásra, a rendezvényen betegsége miatt azonban már nem tudott részt venni. "Az a színpad, ahol először lépett fel, Fábián Juli nevét viseli" - emelte ki, hozzátéve, hogy a róla készült portrét a fesztivál nagyszínpadán mutatják be.



Fábián Juli énekesnő hosszan tartó betegség után 37 éves korában hunyt el 2017-ben. Az énekesnő a szakma és a közönség által is az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt, aki a dzsessz és a pop műfajában több sikeres produkció részese volt.