Egész Hollywood gyászolja Rutger Hauert

Rutger Hauer július 19-én hunyt el otthonában. Ügynöke, Steve Kenis a Variety című lapnak megerősítette a hírt. A színészt szerdán temették el.



Hauer leghíresebb alakítása a kultikus Szárnyas fejvadász mellékszerepe volt, de szerepelt Christopher Nolan első Batmanjében, és a 2005-ös Sin Cityben is.



2011-ben a Sundance-fesztivál kedvencévé vált a VHS-korszakot idéző Hobo with Shotgun főszerepével. A filmben egy sörétes puskával harcoló, bosszúálló koldust alakított.

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY

Sad to hear Rutger Hauer has passed away. He was always a gentleman, kind and compassionate. Sending our condolences and prayers to his family, friends and fans. pic.twitter.com/wFtZJs9Ui5