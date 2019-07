Kultúra

Megjelenése 40. évdorulójára újra kiadják a Pop Group első lemezét

Megjelenésének 40. évfordulóján, novemberben újra kiadják a Pop Group első lemezét, a Y-t. A legendás bristoli post-punk csapat a punk, a dub, a reggae, a free jazz, a funk, a sanzon, az avantgárd ötvözéséből alakította ki hangzását. 2019.07.20 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Y több formátumban, CD-n, vinylen, digitális platformokon is elérhető lesz. Az újramaszterelt anyagot félsebességen vágták újra a londoni Abbey Road stúdióban - közölte a kiadó, a [PIAS] (Play It Again Sam) az MTI-vel.



A gyűjtők limitált példányszámban megjelenő dobozt választhatnak: ebben az újramaszterelt bakelit mellett megkapják a She Is Beyond Good & Evil című dalt 12 inches korongon, valamint további két albumot, a ki nem adott stúdióváltozatokat tartalmazó Alien Blood című vinylt, a Y Live koncertfelvételt, valamint egy vastag ismertető füzetet és néhány művészeti nyomatot is. A super deluxe edition mindössze ötszáz példányban jelenik meg, ebben a vinylek arany színűek és 180 grammosak, a nyomatok pedig dedikáltak.



A Pop Group annak idején csak négy évig, 1977-től 1981-ig létezett és Bristol kis klubjaiból jutott el a nagy brit zenei magazinok, az NME és a Melody Maker címlapjáig.



Az Y című bemutatkozó stúdiólemezt 1978-ban rögzítették Dorkingban. Az öttagú csapat rendkívül szokatlan és kísérletező hangzását Dennis "Blackbeard" Bovell véglegesítette. Az ismert dub-reggae zenésznek és producernek ez volt az első nem reggae munkája, a számokat visszhanggal, delayjel, magnószalag hurkokkal, valamint a stúdióban fellelhető egyéb kütyük segítségével bolondította meg. A dalok szövegeit a frontember Mark Stewart írta, ezek radikális politikai üzeneteket tartalmaztak, amely megalapozta a post-punk színtér kialakulását Nagy-Britanniában. Az Y-t számos szakmai szavazáson választották minden idők legjobb száz lemeze közé.



A novemberben megjelenő születésnapi kiadással elérhető koncertlemez számos hetvenes évek végi Pop Group-fellépés (New York, London, Sheffield, Manchester) legjobb pillanatait idézi fel, abból az időből, amikor a csapat egy színpadon zenélt a Cabaret Voltairrel vagy a John Lydon-féle Public Image Ltd-vel.



A Pop Group alapfelállásában Stewart mellett Gareth Sager (gitár, szaxofon, klarinét, zongora, orgona), John Waddington (gitár, basszusgitár), Simon Underwood (basszusgitár) és Bruce Smith (dob, ütőhangszerek) szerepelt.



A csapat 1980-ban újabb albumot készített (For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?), majd egy évre rá feloszlott. Három eredeti tag (Stewart, Sager, Smith) 2010-ben újra összeállt, turnék, két új lemez is született, a 2016-os Honeymoon On Mars című anyagra visszatért az egykori producer, Dennis Bovell is.