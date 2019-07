Kultúra

Ivo Dimcsev tartja a szegedi Thealter fesztivál idei workshopját

Ivo Dimcsev koreográfus, előadóművész tartja a szegedi Thealter nemzetközi színházi fesztivál idei workshopját, a kurzusra közép- vagy felsőfokú művészeti képzésben résztvevő fiatalok jelentkezhetnek. 2019.07.03

Huszonkilencedik alkalommal rendezi meg augusztus 2. és 10. között a Thealter fesztivált a MASZK Egyesület. A programsorozat műsorán a hazai és nemzetközi kortárs, független színházi és táncszínházi élet kiemelkedő produkciói szerepelnek. Hetedik éve egészíti ki a kínálatot a Tea for Two Workshop, melyre 18-28 év közötti, közép- vagy felsőfokú művészeti képzésben résztvevő fiatalok jelentkezhetnek Magyarországról és a határon túlról.



Augusztus 3-tól a bolgár származású, jelenleg Londonban élő koreográfus, előadóművész Ivo Dimcsev tart mesterkurzust, amely fókuszában a szólóelőadás fejlesztésének különböző lehetőségei, a saját fizikai és szöveges anyag, a dramaturgia, a térrel, a különböző tárgyakkal, kontextusokkal végzett munka, a választás lehetőségei állnak. A kurzus munkabemutatóval zárul augusztus 7-én.



Ivo Dimcsev a performansz művésze, a tánc, a színház, a zene és multimédiás eszközök sajátos és színes keverékét alkalmazza előadásaiban. Előadásaival folyamatosan úton van, és számos díjat nyert, Magyarországon elsőként Szegeden mutatkozott be 2005-ben a Lili Handel - vér, költészet és zene a fehér kokott budoárjából című előadásával, amely meghozta számára a világhírnevet.



Szintén hetedik alkalommal várják a jelentkezőket a blog jr. kritikusműhelybe. Az ideális jelöltek leendő dramaturgok, kritikusok, rendezők, akik szívesen vezetnének próbanaplót a workshopon zajló munkáról, emellett tudósítanának a fesztivál előadásairól. A blog jr. szerkesztője, a junior bloggerek koordinátora Jászay Tamás, a Revizor kritikai portál szerkesztője. Az elkészült írások megjelennek a THEALTER honlapján és közösségi oldalán.