Először rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált és Mesterkurzust

Első alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált és Mesterkurzust augusztus 30. és szeptember 3. között Budapesten. 2019.06.30 21:30 MTI

A kamarazenét és annak leghitelesebb bemutatását helyezi középpontba a Miranda Liu hegedűművésznő - Magyország legfiatalabb koncertmestere - által alapított New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, amelynek a Festetics és Benczúr Palota, valamint a Régi Zeneakadémia kamaraterme ad otthont - közölték a szervezők az MTI-vel.



A koncerteken fellép mások mellett a Central European String Quartet, Érdi Tamás zongoraművész, Klenyán Csaba klarinétművész, Bartosz Koziak gordonkaművész Lengyelországból és Georgij Csaidze zongoraművész Oroszországból, debütál a Central European Strings kamarazenekar és bemutatkoznak a fellépők közül a fiatal művészgeneráció legsikeresebb kamarazenészei is.



A közönség innovatív programokon keresztül ismerkedhet meg nemcsak a gazdag duó, trió és kvartett repertoárral, hanem szextett és szeptett mesterművekkel is.



A fesztivál mesterkurzusa nyitott bármilyen nemzetiségű zenész számára korhatár nélkül, akiknek lehetőségük nyílik arra, hogy egyéni órákon tanulmányozzák a szóló és kamarazenei repertoárt a fesztivál művészeivel, valamint részt vehetnek a fesztivál versenyén, amelynek díja egy szóló fellépés a Central European Strings kíséretében a zárókoncerten a mesterkurzus tanárai mellett. A mesterkurzusokra korlátozott számú résztvevőt tudnak fogadni, a jelentkezéseket augusztus 1-jéig várják, a szükséges információk itt találhatók.