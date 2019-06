Kultúra

Felvidékiek találkoznak Bonyhádon

Felvidéki településeken élő magyarok, illetve a Felvidékről a második világháború után kitelepítettek és leszármazottaik találkoznak pünkösdhétfőn Bonyhádon, ahol misével, megemlékezéssel, kulturális műsorral idézik fel a 70 évvel ezelőtt történteket.

A hagyományos pünkösdi találkozóra Udvardról, Tardoskeddről, Kismácsédról érkeznek felvidéki magyarok, de ezúttal a meghívott vendégek mellett - nem szervezetten - olyanok is jönnek az eseményre, akiknek felkeltette érdeklődésüket a találkozó - mondta Kolozsiné Gergely Cecília, a Bonyhádi Felvidékiek Egyesületének elnöke az MTI-nek.



A dél-dunántúli települések közül Lánycsókról, Mórágyról, Szárazdról is jönnek felvidéki származásúak, 150-200 vendégre számítanak - tette hozzá.



Az esemény résztvevői a bonyhádi Szeplőtelen Fogantatás templomában vesznek részt a kényszerkitelepítés emlékére tartandó misén, majd a Völgység táncegyüttes közreműködésével kulturális műsort és megemlékezést tartanak. A felvidékiek megkoszorúzzák a Völgységi Múzeum falán elhelyezett emléktáblát. A közgyűjtemény állandó kiállítása egy 1930-as felvidéki - Udvard községből származó - szobát is bemutat.



A program részeként vasárnap este láthatja a találkozó közönsége a Magyarock Dalszínház felvidéki kitelepítésről szóló, Fehérlaposok című rockoperáját.



Az egyesület elnöke elmondta: 2020-ban az eddigieknél nagyobb szabású találkozót terveznek Bonyhádon, több határon túli település, felvidéki és határon inneni diák részvételével.



1947 és 1949 között 23 ezer magyar család, összesen csaknem százezer felvidéki magyar érkezett Magyarországra a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény keretében. Közülük háromezren Tolna megyében találtak új otthonra.



Az utolsó vonat, amely felvidéki magyarokat szállított, 70 évvel ezelőtt, 1949. június 5-én indult el Magyarországra.