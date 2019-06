Kultúra

Újabb anyagokkal bővült az Arany János jeles műveit tartalmazó online hangoskönyv

Újabb anyagokkal, versekkel, rövidfilmekkel, riportokkal és egy interaktív oktató térképpel bővült az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából született online hangoskönyv, a Hallgatni Aranyt! (hallgatniaranyt.hu) honlap. 2019.06.07

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából még 2017-ben indította el nagyszabású projektjét, amelynek eredményeként egy online hangoskönyv született a költőóriás legszebb verseinek és a korszak meghatározó személyiségeivel folytatott levelezéseinek válogatásából - idézte fel Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára pénteken Budapesten.



A honlapon hangzóanyag formájában, színművészek tolmácsolásában ingyenesen érhetők el a költő jelentős művei.



Az online hangoskönyv eddig Arany János 131 versét és 70 levelét tartalmazta, a projektet 2019-ben újabb tizenöt verssel, valamint rövidfilmekkel, riportokkal és egy interaktív oktató térképpel bővítették - hangzott el a projekt 2019-es újdonságait bemutató sajtótájékoztatón.



Kucsera Tamás Gergely hozzátette: a projekt jó példa arra, hogyan lehet számos művészeti ágat bevonva magas művészeti értéket létrehozni, kihasználva a jelenkori technika előnyeit a régi értékek megőrzése mellett.



Rátóti Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatának vezetője, a projekt elindítója elmondta: céljuk volt, hogy a kiválasztott színészek korlenyomatot hagyjanak az utókor számára, amelyből kiderül, miként értelmezték a 21. század elején Arany János műveit.



A honlapon elérhető Arany-túra interaktív látványtérképe a szórakozató ismeretterjesztés szándékával készült és a Hallgatni Aranyt! oldal verseinek, leveleinek legfontosabb helyszíneit tartalmazza, valamint Arany János életének és pályafutásának meghatározó falvait, városait is bemutatja - közölte Markovits Ferenc rendező, az interaktív térkép ötletgazdája, projektvezetője.



Az oldalon elérhető 146 vers és 70 levél között 40 olyan akad, amely valamilyen módon kapcsolódik a költő valóságos és képzeletbeli utazásaihoz. A korabeli térképen látható helyszíneknél megtalálható minden olyan szöveg is, amely valamilyen módon oda kapcsolható - tette hozzá.



A túrát Ferenc Tamás grafikusművész illusztrációi, számos új és régi fotó, a költőről és a városról szóló videó, útvonalleírás, városbemutatás teszi teljessé.



A honlapon megtalálhatóak azok a kisfilmek is, amelyekben Arany Jánossal kapcsolatos gondolataikról beszélnek különböző foglalkozású, korú, élethelyzetű emberek.



Náray Erika színművész, az AranyÓra országjáró rendhagyó irodalomórák háziasszonya elmondta: a honlapot népszerűsítette az a tavalyi évben indult kampány, amelynek keretében színművészek közreműködésével rendhagyó irodalomórákat tartottak közép- és általános iskolásoknak országszerte és a határon túl is. A klasszikus irodalomórákat kiegészítő, sok érdekes, izgalmas információt tartalmazó programmal két év alatt több mint húsz helyszínen jártak, a 2019-es kampány során 12 intézménybe, több mint 1200 különböző hátterű 14-18 éves diákhoz jutottak el.