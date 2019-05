Gasztronómia

Magyar sikerek a londoni Decanter World Wine Awards borversenyen

Három platina- és hét aranyérmet nyertek el a magyar borok és pezsgők a világ legnagyobb nemzetközi borversenye, a londoni Decanter World Wine Awards (DWWA) idei mezőnyében; a legeredményesebb magyarországi borvidék Tokaj-Hegyalja volt.



A DWWA 2019-es kiírására 57 országból csaknem 17 ezer nevezés érkezett, és összesen 105 magyar bor részesült elismerésben: 75 kapott érmet (3 platinát, 7 aranyat, 25 ezüstöt és 40 bronzot), további 30 magyar bor pedig elismerő oklevelet érdemelt ki - közölte az MTI-vel a keddi eredményhirdetés után a mádi Holdvölgy Pince és a somlói Kreinbacher Birtok.



A zsűri platinaéremmel jutalmazta a Holdvölgy 2012-es Culture 6 puttonyos Tokaji Aszúját, a Béres Szőlőbirtok 2012-es 6 puttonyos Tokaji Aszúját és a szintén tokaji Juliet Victor 2016-os Édes Szamorodniját.



Aranyérmet nyert el a somlói Kreinbacher Classic Brut pezsgője és öt tokaji pincészet további hat bora: a Holdvölgy 2017-es Vision cuvée-je, a Füleky 2007-es 6 puttonyos tokaji aszúja, a Grand Tokaj 2013-as Eszenciája, a Gróf Degenfeld 2016-os Andante Furmintja, illetve Szamorodnija, valamint a Kvaszinger 2016-os Tokaji Aszúja.



A DWWA zsűrijébe minden évben elismert nemzetközi szakértők kapnak meghívást: ezúttal több mint 280 specialista érkezett Londonba 30 országból, köztük 23 Master Sommelier és 70 Master of Wine.



A verseny 16. évében rekordszámú érem született; ez a szervezők szerint részben a borminőség folyamatos javulásának köszönhető, részben pedig annak, hogy olyan, eddig kevésbé ismert bortermelő régiók is sikeresen szerepeltek, mint Kína vagy Mexikó.



A DWWA-ra nevezett borok között nemzetközi szinten összesen 50 Platina Best in Showérmet, 148 platinaérmet, 480 aranyat, 4161 ezüstöt és 7374 bronzot osztottak ki. A legtöbb elismerést (összesen 3365 érmet és oklevelet) a francia borok kapták.