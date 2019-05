Kultúra

Ingyenes pályaválasztási napot tart a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Virtuális kalandozás a szakmák világában címmel rendhagyó, interaktív, virtuális és 3D-megoldásokat is alkalmazó ingyenes pályaválasztási napot rendeznek június 6-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

A rendezvény látogatóit beszélgetésekkel, előadásokkal, szakmaszimulációs játékokkal és önismereti tréningekkel is várják - közölte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) az MTI-vel.



Fodor Péter főigazgató hangsúlyozta: a technológiai fejlődés olyan gyorsan változó, új ismereteket igénylő szakmákat teremt, amelyekkel a diákok eddig nem találkozhattak, ahogy a későbbi sikerhez is ma már új készségeket kell megszerezni. Számtalan jó keresetet, biztos munkalehetőséget nyújtó szakma alakult ki a közelmúltban vagy alakul napjainkban és fejlődik óriási léptekkel, amelyeket nem oktattak és akik művelik, azok sem iskolában tanulták - emelte ki a főigazgató.



Hozzátette: a könyvtárak egyik fontos feladata az információk közvetítése, azért is karolta fel a FSZEK a pályaválasztás témáját, mert úgy érezték, a szakmaválasztás sokkal izgalmasabb, sokrétűbb, mint ahogy az a köztudatban él.



A pályaválasztási napon a vendéglátás, a divat, a gépjárműipar és az építőipar különféle szakmáiba kóstolhatnak bele az érdeklődők a virtuális valóság VR) technológia segítségével, így megtapasztalhatják például azt, hogy milyen a magasban dolgozni hegesztőként vagy tetőfedőként.



Steigervald Krisztián generációkutató az új szakmákról - például SEO szakértő, bigdata-elemző, közösségi médiás marketinges - és az ahhoz szükséges készségekről beszél majd. Dechertné Gelencsér Anna, a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium alapító vezetője azokat a szociális kompetenciákat ismerteti, amelyek a munkavállalás során is hasznosak lehetnek. Al-Gharati Amir önismereti tréningeket tart azzal a céllal, hogy a résztvevők felismerjék saját erősségeiket és megtanulják, hogyan tudnak ebből előnyt kovácsolni egy állásinterjún vagy önéletrajz írásakor.



A Jövő kávézó elnevezésű programokon négy témában folynak majd beszélgetések multinacionális cégek munkatársai vezetésével. Szó esik arról, hogy miért van kevesebb lány a technológiai pályán, a digitális világ pszichikai hatásairól, az öt éve még nem létezett szakmákról és a tudatos digitális biztonságról.



A pályaválasztási napot a Fővárosi Önkormányzat támogatja az Iskolakapun kívüli program keretében, a programokra regisztrálni szükséges.