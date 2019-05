Kultúra

Orosz ikonkiállítás nyílt a szlovén fővárosban

Nagyszabású orosz ikonkiállítás nyílt a ljubljanai Városi Múzeumban. A világhírű orosz ikonfestészet remekei közül 85 látható a szeptember 15-ig nyitva tartó tárlaton. 2019.05.24 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszország három legnagyobb múzeumából - az Állami Tretyjakov Galériából, a Szergijev Poszad-i Állami Történeti Múzeumból és a Jarozslavli Művészeti Múzeumból - összeválogatott ikonok egyedülálló betekintést nyújtanak az orosz kultúrába és szellemiségbe - írják a ljubljanai Városi Múzeum honlapján.



Anna Pahomva, az Állami Tretyjakov Galéria kurátora szerint a Szlovéniában kiállított kollekció Mária, Jézus anyja legszebb ikonjait tartalmazza. Szűz Mária úgy is ismert, mint Oroszország védőszentje - tette hozzá.



Mivel Oroszországban több mint 400 híres Szűzanya-témájú kép van, a kiállított kollekció többféle módon is ábrázolja Jézus anyját. A legrégebbi ikon a 13. századba nyúlik vissza. A kisebb ikonok orosz vallásos házakból valók, amelyek az úgynevezett "piros sarkokban" voltak elhelyezve, a ház legszentebb szögletében felállított kis asztalokon, oltárokon, míg a nagyobbak templomokból és kolostorokból származnak - részletezte a kurátor.



A kiállításon az IRWIN szlovén művészcsoport Was ist Kunst-sorozatának ikonjaiból is látható egy kollekció.



Blaz Persin, a ljubljanai múzeum és galéria vezetője elmondta, hogy az orosz ikonokat egy speciális klímaberendezéssel ellátott kamionban szállították Ljubljanába, ami - mint fogalmazott - meglehetősen nagy kihívás volt. Ljubljanában utoljára az 1960-as években volt hasonló kiállítás, a jugoszláv kulturális örökség legismertebb ikonjaiból - emlékeztetett.



Aldo Kuma szlovén zeneszerző művet is komponált a mostani kiállításra. "A zene az ortodox kereszténység örökségére épül, de teljesen modern, kortárs zenei motívumokkal van átszőve. Az ortodox művészet előtt a jelen szemszögéből tiszteleg" - mondta Persin.



A ljubljanai Városi Múzeumban számos rendezvényt is tartanak a kiállításhoz kapcsolódva: vezetett túrákat, művészeti műhelyeket és "ikonpéntekeket". Ez utóbbinál a látogatók a kiállításon italt fogyaszthatnak és zenét is hallgatnak.