Kult

Ezt hallani kell - Ilyen amikor a Metallica játssza az amerikai himnuszt

A San Francisco Giants baseball-csapat tagjai és nézői számára hetedik éve tradíció, hogy ilyenkor tartják az éves rendes Metallica-napot.



Ezúttal James Hetfield és Kirk Hammett játszották el a himnuszt, a The Star-Spangled Bannert a meccs előtt, Lars Ulrich pedig a kezdődobást végezte. A csapat kezdőfelállását is az együttes jelentette be.