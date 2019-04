Állati jó programajánló

Április végén indul a Fülemülék éjszakája programsorozat

Április végén indul és egy hónapon át tart majd a Fülemülék éjszakája elnevezésű rendezvénysorozat, amelynek keretében az ország több pontján lehet majd hallgatni a fülemülék énekét, több helyszínen pedig madárgyűrűzést is tartanak az állatvédők. 2019.04.24 21:30 ma.hu

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg a programsorozatot, amelynek keretében május végéig többnyire lakott területeken vagy ezek határában várják a szakemberek a madarak iránt érdeklődőket, hogy rövid késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemüléket. Több helyszínen gyűrűzést is tartanak, így néhány példányt kézbe is lehet majd venni - áll az egyesület közleményében.



Magyarországon a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb hangú énekesmadara. Ez a verébméretű, barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében megérkeznek, a többség azonban április végén és május elején éri el Magyarországot.



A fülemüle hangja évezredek óta megihleti a művészeket. Andersen Fülemüle című meséjéből Sztravinszkij írt operát, amelyhez a fülemüle énekéből nyert ihletet, Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak, de Oscar Wilde, Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats műveiben is feltűnik a madár.



A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetített egy szabadtéri koncertet 1924 májusában, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező 12 tavaszon is megismételték.



A Fülemülék éjszakája helyszíneinek folyamatosan frissülő listája az MME honlapján, a kiemelt hírek között található.