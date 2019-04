Programajánló

Jazztavasz - Ida Nielsen, Tia Fuller és Jane Monheit a Müpában

Újra Jazztavasz lesz a Müpában: május 3. és 5. között három olyan női előadó - a dán Ida Nielsen, valamint az amerikai Jane Monheit és Tia Fuller - lép színpadra, akinek stílusa eltér egymástól, a műfaj iránti teljes odaadás mégis összeköti őket. 2019.04.21 04:30 ma.hu

A zenekarával május 3-án a Fesztivál Színház színpadára lépő Ida Nielsen hat éven keresztül volt basszusgitáros a pop-rock-zene legendája, Prince zenekarában. Lendületes színpadi jelenléte és technikai felkészültsége mellett szinte minden stílusban otthon érzi magát, improvizatív játékával pedig nemcsak oldja, hanem színesíti az ismétlődő basszusmeneteket.



Ida Nielsen első, Marmalade című lemeze 2008-ban jelent meg, ezt 2011-ben a Sometimes a Girl Needs Some Sugar Too, majd 2016-ban a turnitup követte. Legfrissebb, az oldschool funkot a nu soullal és hiphoppal ötvöző korongja, a Time 2 Stop Worrying (bout the weird stuff) idén jött ki.



A május 4-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben látható és hallható Jane Monheit a dzsessz legrangosabb megmérettetésén, a Thelonius Monk énekversenyen lett második 1998-ban. Két évvel később, 22 évesen jelentette meg debütáló lemezét, a Never Never Landet. Azóta kéttucatnyi szólólemezt készített, két Grammy-jelölést kapott, olyan duettpartnerekkel lépett színpadra, mint Michael Bublé, John Pizzarelli vagy Ivan Lins. Kristálytiszta hangja, könnyed hajlításai, csábító hangszíne és elegáns előadásmódja a legendás Ella Fitzgerald örökségének gondozására is alkalmassá teszi: legutóbbi, 2016-os lemezén a dzsessz koronázatlan királynője előtt tiszteleg, saját képére formálva dalait. A Müpában az idén húszéves Budapest Jazz Orchestra kíséri.



A szintén amerikai Tia Fuller és zenekara május 5-én ad estet a Fesztivál Színházban. A szaxofonos 2013 óta a patinás Berklee College of Music dzsessztanszékének főállású professzora. Eddig öt szólólemezt jelentetett meg, olyan sztárokkal zenélt együtt, mint Esperanza Spalding, Dianne Reeves és Nancy Wilson, 2018-as Diamond Cut albumán Dave Holland és Jack DeJohnette szerepelt. Muzsikált Barack Obamának a Fehér Házban, szerepelt az Oprah Winfrey Show-ban, fellépett az American Music Awards és a Grammy Awards díjátadó gáláján, miközben Beyoncé turnézenekarának állandó szaxofonosa. Kvartettjével bejárta Afrika és Európa több országát, a legnevesebb klubokban és koncerttermekben zenélt.