Programajánló

Csütörtöktől láthatók vidéken a BIDF Extra filmjei

Csütörtöktől több vidéki városban is vetítik a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál filmjeit a BIDF Extra programsorozat keretében. 2019.04.11 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapesten január 28. és február 3. között rendezték meg a fesztivált, amelynek során egy héten át teltházas vetítésekkel mutattak be fesztiváldíjas dokumentumfilmeket. Ezeket láthatja áprilisban és májusban Pécsen, Győrben, Székesfehérváron, Szegeden, Kaposváron, valamint Szentendrén a közönség - közölték a szervezők.



A Tisztogatók, a Túl minden határon, a Putyin szemtanúi, a Ratko Mladic pere, a Szülő-Anyák, az Isten engem úgy segéljen és a Szívem apáé című filmeket láthatja a közönség a vidéki helyszíneken.



A Meztelen valóság a filmvásznon szlogennel megrendezett fesztivál filmjei idén is a ma embereiről szóló sokrétű, akut és több esetben tabutémát is feszegető kérdéseket dolgoztak fel.



A vetítések időpontjai itt érhetők el.