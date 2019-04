Kult

Posztumusz Avicii-album készül

Tim Bergling tavaly áprilisban hunyt el, tragikus hirtelenséggel. Az Avicii néven világhírt szerzett svéd DJ halála előtt új albumán dolgozott: több, szinte már majdnem kész dalt hagyott hátra - családja pedig úgy döntött, hogy kiadja ezeket. 2019.04.06 10:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Avicii szerzőtársai a megmaradt jegyzetek és üzenetek alapján minden erejükkel azon voltak, hogy megvalósítsák a zenész eredeti elképzeléseit, ezzel is tisztelegve emlékének.



A TIM címet viselő album júniusban jelenik meg, az első kislemez, az Aloe Blacc-kel közös SOS pedig április 10-étől elérhető.



Bergling családja az album teljes bevételét a Tim Bergling Alapítványnak ajánlja fel: a nonprofit szervezet tevékenységével a mentális betegségekre igyekszik felhívni a figyelmet, ezzel is próbálva csökkenteni az öngyilkosságok számát.



Az album előkészületeiről videót is forgattak: