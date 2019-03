Programajánló

Debrecen is csatlakozik az Irodalom éjszakájához

Idén Debrecen is csatlakozik az Irodalom éjszakája programsorozathoz, amelynek során a budapesti Radnóti Színház és a debreceni Csokonai Színház színészei olvasnak fel huszonkét ország irodalmából március 28-án Terézváros és Debrecen rendhagyó helyszínein.

A kortárs irodalmi részleteket összekötő tematika idén a családi fészek - közölte az MTI-vel a Radnóti Színház. Az Irodalom éjszakája az EUNIC Hungary (az európai kulturális intézetek és nagykövetségek kulturális részlegeinek magyarországi hálózata) és a Radnóti Színház szervezésében, a Cseh Centrum irányításával és Budapest Főváros támogatásával valósul meg.



A budapesti programnak Terézváros Nagykörút és Hősök tere közötti részén huszonhárom rendhagyó helyszín ad otthont: lesz köztük imaterem, műteremház, nagyköveti rezidencia, közösségi iroda, hotel, de még turkáló is.



A közönség a helyszínek között vándorolva 10-15 perces szövegrészleteket hallgathat meg félóránként; egy szöveg összesen nyolcszor hangzik el az est folyamán. A Radnóti Színház tagjain kívül olyan színészek társulnak a rendezvényhez, akik kötődnek a teátrumhoz.



Ebben az évben Debrecen is csatlakozik az Irodalom éjszakájához, a debreceni helyszíneken a Csokonai Színház színészei olvassák fel a budapesti helyszíneken is elhangzó szövegeket.



Az Irodalom Éjszakájának budapesti programfüzete ezen a linken érhető el.