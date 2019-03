Programajánló

Ismét ifjúsági dzsesszverseny és fesztivál Marosvásárhelyen

Immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg Marosvásárhelyen a Nemzetközi Ifjúsági Jazz Verseny és Fesztivált április 10-től 13-ig. 2019.03.06 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"A versenyre zenei tanulmányokat folytató egyetemistákat, főiskolásokat és középiskolásokat várunk. Három kategóriában osztunk díjakat: a legjobb zenekarnak, a legjobb énekesnek és a legjobb hangszeres előadónak, emellett különdíjak is vannak" - mondta Demeter József fesztiváligazgató az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.



A verseny és a koncertek helyszíne a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club.



Sárik Péter zongoraművész, zeneszerző, a rendezvény zenei mentora arról beszélt, hogy az idei közreműködök között mások mellett ír, román, holland, magyar zenészek is lesznek. A verseny nemzetközi zsűrijében Gyárfás István dzsesszgitáros is helyet kapott.



"A díjazottak között összesen háromezer euró jutalmat oszt ki a zsűri. Március 17-ig lehet jelentkezni a versenyre egy dzsesszfelvétellel, a felső korhatár 30 év, és egyre nagyobb számban mutatja meg tudását a 14-16 éves korosztály is. A versenyben nyolc kötelező számból egyet kell bemutatni, dzsesszt kell improvizálni" - fejtette ki Sárik Péter.



A fesztivál minden nap mesterkurzusokkal indul, délután zajlanak a versenyek, utána értékel a zsűri, este koncertek, majd jam session, örömzene következik. A versenybe bejutott fiatalok teljes ellátásban részesülnek, csak az utazást kell fizetniük.