Újszerű finanszírozással készít előadást a TRIP

Újszerű finanszírozással készít előadást a TRIP: Tizenkét szék című áprilisi bemutatóját 'részvényesként' lehet támogatni. 2019.03.03

A TRIP kultúrafinanszírozási modelljében a támogató részese lehet a megvalósítási folyamatnak - legyen szó olvasó- vagy állító próbáról, díszlet és jelmez elfogadásról, hangfelvételről vagy zártkörű főpróbáról -, sikeres projekt esetében nyereséget könyvelhet el, kiveheti vagy tovább forgathatja a pénzét - írják a TRIP MTI-hez eljuttatott közleményében.



"Fontos, hogy a részvényesek nem egy szervezet működésébe szállnak be, hanem pontosan meghatározott jogi keretek között olyan projektek finanszírozásába, melyek elkülönített költségvetéssel rendelkeznek" - idézik Petrik Alexandrát, a TRIP gazdasági vezetőjét.



Az első ilyen módon is finanszírozott előadás az Ilja Ilf és Jevgenyij Petrov Tizenkét szék (1928) című szatirikus regénye alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivállal koprodukcióban készülő koncertszínház, amelynek létrehozási költsége nettó 16 millió forint. Ebben a projektben 20 darab 300 ezer forint értékű kulturális részvényt bocsátanak ki, ezzel akár 37,5 százalékban külső forrásból finanszírozva a produkciót.



A Tizenkét szék alkotói között van Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland, a produkciót Magács László rendezi. Az előadást a TRIP Hajó után nagyobb színpadokon is szeretnék bemutatni, ha ez megvalósul, a befektetett összeg a jegyértékesítési díjakból és az előadásdíjakból nemcsak visszajöhet, de nyereséget is produkálhat - emelik ki a közleményben.



A tervek szerint a bemutató után félévente összesítik a létrehozási és a játszási költségeket, valamint a már lejátszott előadások bevételeit, majd újra meghatározzák a részvények értékét. A befektetők később arra is jogot kapnak, hogy a TRIP vezetője által prezentált projekttervekből kiválaszthassák a következő bemutatót, ezzel befolyásolhassák a hosszú távú stratégiát.



