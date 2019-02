Programajánló

GetCloser Jazz Fest - Kenny Garrett, Patricia Barber és az Aguas Trio a MOMkultban

2019.02.24

Immár negyedik alkalommal rendezik meg a GetCloser Jazz Festet a MOM Kulturális Központban (MOMkult). Március 29. és 31. között a Kenny Garrett Quintet, a Patricia Barber Trio, az Aguas Trio, a Tóth Viktor & Mahasimbadavi Players, Mózes Tamara és Benkó Ákos, valamint az Ewiva! is fellép - közölték a szervezők.



Az idei GetCloser Jazz Fest nyitókoncertjét március 29-én Tóth Viktor és a Mahasimbadavi Players adja. A hazai dzsessz-színtér egyik kiemelkedő szaxofonosa és szerzője nemzetközi csapatot hozott össze az elmúlt években. Az év elején megjelent LAMU című koncertlemezen is hallható formáció neve a közreműködő zenészek személyneveiből állt össze.



A Mahasimbadavi Playersben egy belga trombitás, Bart Maris; egy félig indián amerikai dobos, Hamid Drake; egy fiatal magyar dobos tehetség, Hodek Dávid; egy Berlinben élő rapper, Simple One; meg a Párizsban élő, mostanában az Archie Shepp Quartetben játszó, szintén magyar bőgős, Szandai Mátyás egészíti ki Tóth Viktort.



"Lehet, hogy a MOMKultban csak néhány számot játszunk a LAMU-ról, a többi újabb szerzemény lesz, sokat változtunk az elmúlt időben. Közös esten léphetünk fel a fesztiválon a világ legnagyobb élő szaxofonosával, Kenny Garrett-tel, talán még be is száll hozzánk egy számra" - mondta Tóth Viktor a közelmúltban az MTI-nek.



A nyitónap fő attrakciója, az 58 éves amerikai Kenny Garrett sajátos hangszínnel, stílussal rendelkező zenész. Pályafutása 18 évesen Duke Ellington zenekarában indult, majd a dzsessztörténet talán legnagyobb hatású alakja, Miles Davis formációjában vált igazi világsztárrá a nyolcvanas évek végén. Zenélt Art Blakey, Pharao Sanders, Marcus Miller, John Mclaughlin, Pet Metheny, Herbie Hancock, Branford Marsalis, John Scofield és Michael Becker mellett, de az ő játéka hallható Sting vagy a Grammy-dijas Five Peace Band lemezein is. Kvintettjében Corcoran Holt bőgőzik, Vernell Brown zongorázik, Samuel Laviso dobol, Rudy Bird pedig az ütőhangszereket szólaltatja meg.



Március 30-án Mózes Tamara lép először színpadra. A Zeneakadémián zongoraművészként, majd Párizsban és Belgiumban dzsesszének- és improvizáció szakon diplomázó művész az est első felében új anyagát, a különböző országok népzenéjét dzsesszel ötvöző Cross-Folkot mutatja be szólóban. A műsor második részében Benkó Ákos dobos csatlakozik a produkcióhoz: a duó saját zenével és dzsesszátdolgozásokkal várja a közönséget.



A nap fő koncertjét a kortárs dzsessz egyik poétikus különutas énekesnője, Patricia Barber adja triójával. A lenyűgöző előadóként és briliáns komponistaként egyaránt hírnevet szerző amerikai művész a melodikus zenei világot sötét tónusú misztikus alt hanggal és merész zongorajátékkal párosítja. Budapesten, turnéja első európai állomásán idén tavasszal megjelenő, Higher című lemezét mutatja be Patrick Mulcahy bőgős és Jon Deitemyer dobos társaságában.

A GetCloser Jazz Fest zárónapján Tóth Evelin zenekara, az Ewiva! nyitja a programot. A formáció főként saját szerzeményeket játszik, előadásukban hol a fado és a magyar népzene melankóliája, hol a flamenco vagy a szefárd népzene forró szenvedélyessége kerül előtérbe. Tóth Evelin Let Him Kiss Me című 2010-es szólóalbumát Hamid Drake, Dresch Mihály, Fassang László és Lantos Zoltán közreműködésével készítette. Az Ewiva!-ban Mogyoró Kornél ütőhangszereken és dobon, Frankie Látó hegedűn játszik.



A fesztivál zárókoncertjét az Aguas Trio adja. A zongorista Omar Sosa és a hegedűs-énekes Yilian Canizares olyan kubai művészek, akik szülőhazájuktól távol élnek, mégis gyökereiket és hagyományaikat értelmezik finom és egyedülálló módon. A hol dühös, hol érzéki dalok keverékei az afro-kubai tradicionális muzsikának, valamint a nyugati klasszikus zenének és a dzsessznek. A budapesti lemezbemutatón a duóhoz csatlakozik a venezuelai ritmushangszeres, Gustavo Ovalles.