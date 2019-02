Programajánló

Roma hősök - Szimpózium, kötetbemutató és kiállítás Budapesten

Roma hősök címmel rendez cigány színházi szimpóziumot, kiállítást és mutat be roma drámakötetet a Független Színház Magyarország március 27-én, a színházi világnapon Budapesten. 2019.02.23 23:30 ma.hu

Az egész napos esemény a roma színházat, a történetmesélés műfaját és a roma drámai hősöket helyezi középpontba - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a délelőtti szimpóziumot Guy Tilkin flamand storytelling szakértő és Jessica Glause német színházi rendező, valamint Bernáth Gábor kommunikációs szakértő előadásai nyitják meg, amelyek a történetmondás fontosságát és lehetőségeit mutatják be. A megnyitót követően egyetemi oktatók számolnak be arról, milyen módszerekkel hozhatóak közelebb a különböző tudományterületeken a roma színház és a cigány közösségek problémái a hallgatókhoz.



A nap második felében mutatják be a drámakötetet, amely Írországtól az Egyesült Királyságon, Svájcon és Magyarországon át Romániáig vezeti az olvasót. "A drámák egy-egy roma hős elbeszélését dolgozzák fel, és nem csak a roma emberek és közösségek életét ismertetik meg velünk, de abban is segítenek, hogy rátaláljunk saját hőseinkre" - áll a kötet ismertetőjében.



Mint írják, Magyarországot a drámakötetben Farkas Franciska Levél Brad Pittnek című, önéletrajzi ihletésű színdarabja képviseli. A rendezvényen a drámákból egy-egy részletet színészek tolmácsolásában is bemutatnak.



A közlemény idézi Balogh Rodrigót, a Független Színház művészeti vezetőjét aki szerint a Roma dráma alkotásai és a drámai hősök ugyanolyan sokszínűek, mint maguk a cigány/roma emberek és közösségek. "Szükségünk van olyan hétköznapi hősökre, akiknek a történeteiből erőt meríthetünk a mindennapokban. A kötetből értékvezérelt európai polgárok történeteit ismerhetjük meg a színház világnapján" - fogalmazott.



Az európai roma színházat bemutató kiállítás helyszíne a Rákóczi téri csarnok, ahol nagyméretű plakátokon keresztül roma színházi alkotókat, drámai hősöket és gondolataikat ismerhetjük meg. A kiállítás április 7-ig tekinthető meg a piacon.



Az esemény zárásaként a Független Színház előadásában Dömök Edina látható Richard O'Neill Legnehezebb szó című színdarabjában, az RS9 Színházban. A színházi világnap alkalmából Igor Krikunovnak, az ukrán roma kőszínház, a Romance igazgatójának üdvözletét közvetítik a nézőknek.



A rendezvény a Goethe Intézettel és a Flamand Kormány Magyarországi Delegációjával együttműködésben valósul meg, az esemény és a Roma hősök program fő támogatója a londoni székhelyű Badur Alapítvány - olvasható a közleményben.