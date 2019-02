Programajánló

Több mint hatvan programot kínál a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

hirdetés

Tizenöt helyszínen több mint hatvan programot kínál a március 11. és április 1. között zajló 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amelynek idei mottójául a szecessziót, a megújulást választották a szervezők - derült ki a programsorozat kecskeméti sajtótájékoztatóján pénteken.



Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester elmondta: a tavaszi fesztiválok történetében az ország egyik legrégebbi rendezvénye a kecskeméti. Az idei fesztiválnak külön aktualitást ad, hogy több intézmény és egyesület jubileumi évfordulóját ünnepli, köztük a 40 éves Kecskeméti Városi Fúvószenekar, az 50 éve alapított Forrás folyóirat vagy a 110 éve megnyílt Kecskeméti Művésztelep.



Bak Lajos, a főszervező Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatója elmondta: a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál idei mottója a szecesszió, a megújulást pedig igazi különlegességnek számító programok szervezésével érik el.



Kiemelte a világhírű angol King's Singers énekegyüttest, amely egyedül Kecskeméten ad koncertet a fesztivál nyitó napján, március 11-én. Felhívta a figyelmet a Forrás című szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóiratra, amely 50 éves évfordulóját kiállítással, irodalmi esttel és egy 64 oldalas jubileumi kiadvánnyal ünnepli.



Megemlítette még a Semmelweis című opera bemutatóját, amely a Bartók Plusz Operafesztivál és a Budapesti Operettszínház közös produkciója lesz március 18-án.



Őze Áron színművész hangsúlyozta: tizennégy Ady-versből állt össze a Száz titok kavarog című zenés irodalmi est, amelyet a költő halálának 100. évfordulója alkalmából rendeznek meg március 19-én. A műsorban a magyar népzene, a klasszikus zene és a dzsesszmuzsika, valamint a vers sajátos egymásba fonódása kíván segíteni a hallgatóságnak elmélyedni Ady Endre költészetében, úgy hogy az útkereső, vívódó, gyarló ember gondolatait, igazságait felidézve élményt és hitet adjon - tette hozzá.



Loránd Klára, a Bozsó Gyűjtemény igazgató kurátora elmondta: az egyetemes magyar művészet egy jeles képviselőjét, Rippl-Rónai Józsefet és művészetét mutatják be a március 20-án nyíló kiállításon az Antal-Lusztig-gyűjteményből.



Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója kiemelte: a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál központi gondolatának jegyében olyan színházi előadásokat tűznek műsorra, amelyek közös nevezője a színházi műfaj megújítására való törekvés. Előadásaikban a különféle művészeti ágak ötvöződnek közös, családi élményt kínálva. A Bábszínházi világnapon pedig, március 21-én a legkisebbeknek játszanak.



Bak Lajos igazgató kiemelte: a rendezvényhez számos intézmény csatlakozik idén is saját eseményeivel, így a fesztiválon belül több olyan programsorozat is zajlik majd, amely több napon át szintén számos eseményt tartogat. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kínálatát a hagyományosnak mondható Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál, a Kecskemét Fringe és a Szín-Tár évről évre megújuló programkínálata is gazdagítja.

Réczei Tamás, a kecskeméti Katona József Színház művészeti vezetője elmondta: tizedik alkalommal találkoznak majd a Szín-Tár keretében a hazai és határon túli magyar nyelvű színészképző intézmények hallgatói a megyeszékhelyen. A találkozó érdekessége, hogy a Kaposvári Egyetem Cseke Péter és Réczei Tamás vezette osztályának színművész hallgatói egy nemrégiben előkerült Hamvas Béla-írás alapján színpadra állított darabbal, az Ördöngösökkel vizsgáznak majd.



A 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált Bogányi Gergely zongoraművész és Kecskeméti Szimfonikus Zenekar április 1-jei közös koncertje zárja.