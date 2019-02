Programajánló

Magyar zenekarok is fellépnek a Harley-Davidson Open Road Festen

A külföldi sztárok mellett magyar zenekarok is fellépnek a húszéves Harley-Davidson Open Road Festen június 5. és 9. között Alsóörsön. 2019.02.20

A szervezők tájékoztatása szerint színpadra áll a harminc éves Tankcsapda, az EDDA Művek, az Ivan and the Parazol Karácsony Jánossal, Ganxsta Zolee és a Kartel, az AWS, a Zorall, valamint Ripoff Raskolnikov is.



Rajtuk kívül több tribute banda - például az ACid/DC, a Led Zeppelin Session és a Hollywood Rose -, valamint blues formációk is fellépnek a fesztiválon.



Már korábban bejelentették a szervezők hogy idén Glenn Hughes, a Deep Purple korábbi énekese és a Europe együttes is koncertet ad Alsóörsön.