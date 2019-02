Kultúra

Grammy-díjak - Dua Lipa lett az év felfedezettje

Dua Lipa brit énekesnő kapta az év legkiemelkedőbb új előadójának járó elismerést a 61. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben. 2019.02.11 08:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az electropop műfaj 23 éves énekes-szerzője 2016-ban mutatkozott be Hotter than Hell című felvételével, később pedig az amerikai Top 100-as slágerlistára felkerült Blow Your Mind (Mwah) című dalával vált híressé.



Childish Gambino This is America című száma kapta az év felvételének járó elismerést, s így a Grammy történetében először nyerte el hiphop stílusú dal ezt a dicsőséget. A rendőri brutalitásról és rasszizmusról szóló számmal Gambino már a második fődíjat aratta le a díjkiosztó gálán. Előzőleg az év dalának járó elismerést is ő vehette át.



Kacey Musgraves countryénekesnő Golden Hour című lemeze kapta az év albumának járó elismerést. A kategória jelöltjei között volt még Cardi B lemeze, az Invasion Of Privacy, Brandi Carlile albuma, a By The Way, I Forgive You, Drake-től a Scorpion című lemez a H.E.R - H.E.R előadásában, Post Malone Beerbongs & Bentleys című albuma, Janelle Moáe-től a Dirty Computer, valamint a Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (vagyis a Fekete Párduc című film zenéjét tartalmazó album).