Csalódást okozott a második Lego-kaland

A vártnál jóval gyengébben nyitott A Lego-kaland 2 az észak-amerikai mozikban, ám még így is vezeti a hétvégi toplistát - írta a Variety.com iparági elemzők becslései alapján.



A Warner Bros. építőjáték ihlette animációs filmje 34,4 millió dolláros (9,7 milliárd forint) jegyárbevétellel debütált az Egyesült Államok és Kanada 4303 mozijában, amivel könnyedén megelőzte a vetélytársakat, arra azonban nem volt képes, hogy visszacsábítsa a közönséget a multiplexekbe.



A Comscore médiaelemző szerint az észak-amerikai jegyárbevételek 14,5 százalékkal elmaradnak az egy évvel ezelőttitől.



A második helyezett a Paramount stúdió What Men Want című komédiája, amely a várakozásoknak megfelelően nyitott, 2912 moziban vetítették, 19 millió dollárért vettek rá jegyet. A film a 2000-ben bemutatott Mi kell a nőnek? újraforgatása azzal a csavarral, hogy a nemeket felcserélték.



A toplista harmadik helyére a Liam Neeson főszereplésével forgatott Dermesztő hajsza került 10,9 millió dollárral, amelyet 2910 filmszínházban költöttek el a nézők. Ez volt a brit színész pályájának egyik legrosszabbul nyitó filmje.



A Dermesztő hajszát február 21-én mutatják be a magyar mozik.



A negyedik helyet Az Életrevalók alapján készült amerikai film, a The Upside szerezte meg 7,2 millió dolláros hétvégéjével, mögötte végzett az Üveg című szuperhősmozi 6,4 millió dollárral. A The Upside eddig 85,8 millió dollár, az Üveg 98 millió dollár jegyárbevételre tett szert.