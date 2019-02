Programajánló

Hat nagyszínpadi produkciót mutat be a Hevesi Sándor Színház

hirdetés

Hat nagyszínpadi produkciót mutat be és ifjúsági, valamint stúdiószínpadi előadást is műsorra tűz a 2019/20120-as évadban a Hevesi Sándor Színház - közölték a szerdai programismertető sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.



A műsorterv összeállításánál műfaji sokszínűségre törekedtek. A nézők javaslata alapján a művek színpadra állításában országosan elismert színházi szakemberek is részt vesznek - ismertette Besenczi Árpád igazgató.



Az új évad a Zrínyi 1566 című rockmusical bemutatójával kezdődik október 11-én. A Moravetz Levente, Balásy Szabolcs, Horváth Krisztián és Papp Zoltán szerzők által jegyzett színpadi mű ősbemutatója 2009. szeptember 7-én volt a Szigetvári várban - idézte fel Moravecz Levente rendező, hozzátéve, hogy a történelmi előadás a "kőszínházban is megállja a helyét.



A címszerepet Zalaegerszegen is Sasvári Sándor alakítja. A színművész szerint Zrínyi Miklóst eljátszani és végigénekelni élete egyik kiemelkedő szerepe.



Október 25-én Besenczi Árpád Claud Magnier Oscar című vígjátékát állítja színpadra, decemberben egy "fekete komédiát" mutatnak be: Tarcy Letts Augusztus Oklahomában című művét Funtek Frigyes rendezi.



Január 31-én Csiszár Imre rendezésében és Eperjes Károllyal a főszerepben Örkény István regényének színpadi adaptációját, a Tóték című tragikomédiát láthatja a zalaegerszegi közönség.



A Kőszívű ember fiai című előadást március 13-án mutatják be: Jókai Mór regényének színpadi változatát Böhm György - aki egyben a darab rendezője is - és Korcsmáros György írta. A romantikus színműben elhangzik Nemzeti dal, amelyhez Tolcsvay László és Tolcsvay Béla komponált zenét.



Az évad utolsó bemutatóját, a Sose halunk meg című művet Koltai Róbert állítja színpadra. Az előadáson 14 gyönyörű, "fülbemászó" dal csendül majd fel - jegyezte meg a rendező.



A zenés játék bemutatója április 24-én lesz a kőszínház nagytermében. A színház próbaterme stúdiószínpadi előadás helyszíne lesz: Farkas Ignác Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című komédiáját rendezi.



Az ifjúsági előadáson az Óz, a nagy varázsló című mesemusicalt mutatják be. A "modernizált előadáson" a kornak megfelelő technikai elemek jelennek meg a színpadon - ismertette Tompagábor Kornél rendező, hozzátéve, hogy a produkcióban 10-12 zalaegerszegi gyermek is fellép.



A Tantermi deszka elnevezésű színháznevelési program két produkcióval bővül: az általános iskolásokat Geoff Gillham Csontketrec című darabjával, a középiskolásokat pedig klasszikus, ókori történettel szólítják meg.



Besenczi Árpád a sajtótájékoztatón jelezte, hogy 2020 februárjában "lejár a második ötéves mandátuma". Az igazgatói pozíciót a következő évben újra megpályázza, és ugyanezzel a társulattal, de művészeti vezető nélkül szeretne tovább dolgozni.