Kultúra

Mintegy 5,5 millió látogatót vonzottak tavaly a csehországi kastélyok és várak

A belépődíjakból a várak és a kastélyok több mint 572 millió koronát (7 millilárd forint) szedtek be, ami új rekord. 2019.02.01 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mintegy 5,5 millió látogató kereste fel tavaly a cseh Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal (NPÚ) kezelésében lévő várakat és kastélyokat - közölte Jana Hartmanová, a hivatal szóvivője pénteken Prágában.



Az állami várak és kastélyok látogatottsága tavaly lényegében a 2017-es év szintjén maradt, ami jó eredménynek minősíthető - szögezte le a szóvivő.



A belépődíjakból a várak és a kastélyok több mint 572 millió koronát (7 millilárd forint) szedtek be, ami viszont új rekord.



Jana Hartmanová szerint a csehországi várak és kastélyok iránti tartósan magas érdeklődés növekedését jelentősen befolyásolta, hogy a műemlékek az utóbbi években főként európai uniós pénzekből megújultak és nagyon kiszélesedett a kísérő programok, rendezvények száma és skálája.



Komoly bevételei forrást jelent az amerikai és az európai filmipar, amely szívesen forgat a cseh várakban és kastélyokban. A várak és kastélyok jelentős része népszerű esküvői hely is, ami szintén szép jövedelmet eredményez. Nagyon sok látogatót vonzanak a speciális programok, például az éjjeli vár- és kastélylátogatások vagy a kulturális rendezvények.



A cseh műemlékvédelmi hivatal felügyelete alatt száznál több vár és kastély működik. Ezek többsége a téli időszakban - november elejétől március végéig - zárva tart. A hivatal évi költségvetése mintegy másfél milliárd korona. A bevételek jelentős részét a hivatal a műemlékek karbantartására és felújítására használja fel. Tavaly erre a célra 536 millió koronát költöttek.



A leglátogatottabb műemlékek listáját továbbra is a prágai vár vezeti. A Hradzsint évente több mint kétmillió ember keresi fel. A prágai vár után a dél-csehországi Cesky Krumlov vára és a dél-morvaországi Lednice kastély következik 429 ezer, illetve 394 ezer látogatóval. A harmadik hely a dél-csehországi Hluboká nad Vltavou kastélyé közel 300 ezer látogatóval, míg a Prága közelében álló Karlstejn királyi várat tavaly több mint 200 ezren nézték meg. A vár arról nevezetes, hogy oda egykor nők nem léphettek be, s valamikor ott őrizték a cseh koronázási ékszereket is.