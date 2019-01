Kultúra

Nemzeti kulturális emlékhellyé nyilvánították a prágai Bertramka-villát

Nemzeti kulturális emlékhellyé nyilvánította a cseh kormány a prágai Bertramka-villát - jelentette be Antonín Stanek kulturális miniszter.



A 18. században klasszicista stílusban emelt épület szorosan kapcsolódik Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerzőhöz, aki prágai látogatásai idején mindig a villában lakott. Mozart két operájának (Don Giovanni, 1787 és La clemenza di Tito, 1791) a bemutatója is Prágában volt. A villa a zenekedvelő Dusek család tulajdonában volt, amelyet baráti százak fűztek a zeneszerzőhöz.



A Smichov prágai kerületben álló Bertramka jelenleg a prágai Mozart Kör tulajdonában van, de leromlott állaga miatt már két éve nem látogatható. Az áldatlan állapotok miatt látogatottsága addig is csekély volt.



"A kormány döntése születésnapi ajándék Mozartnak, aki 1756. január 27-én született" - jegyezte meg a cseh kulturális miniszter.



Antonín Stanek szerint a villa státuszának a megváltoztatása elősegítheti a felújításához szükséges pénzösszegek megszerzését. A miniszter szeretné mihamarabb tárgyalóasztalhoz ültetni az összes érdekelt felet, hogy megállapodjanak a villa felújításáról és jövőjéről.



A Bertramka 2010-ben nyílt meg a nagyközönség számára, de 2016-ban bezárták, mert az egész épületegyüttes felújításra szorul. A Mozart Körnek eddig nem volt pénze erre a célra, de most azt remélik, hogy a kulturális tárca segítségével sikerült felújítani és újra látogathatóvá tenni a Bertramkát.



Tavaly felújították a villa külső lépcsőjét, de a homlokzat rossz állapotban van. Az előző bérlő, aki éttermet működtetett az épületben, engedély nélküli átalakításokat végzett, és a helyiségekben még ott éktelenkednek az otthagyott berendezések.



Ha sikerül renoválni a villát, a Nemzet Múzeum talán ott mutatja be a Mozarthoz, az egykori tulajdonosokhoz, a zeneszerző barátaihoz, Josefina Duskova énekesnőhöz és zeneszerző férjéhez, Frantisek Xaver Dusekhez köthető emlékeket.



A zeneszerző valószínűleg a Bertramkában fejezte be Don Giovanni című operáját.