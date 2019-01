Programajánló

Balaton Sound - Chainsmokers, Tiësto, G-Eazy, Rudimental és mások

Újabb fellépőket jelentettek be a Balaton Sound szervezői. Zamárdiban július 3. és 7. között mások mellett a Chainsmokers, Tiësto, J Balvin, G-Eazy, Jess Glynne és a Rudimental is koncertet ad.

Az amerikai Chainsmokers elektropop-duó tavalyelőtt és tavaly is zenélt a Soundon, 2017-ben a Sziget fesztiválon is fellépett. A formáció első lemeze, a Memories... Do Not Open, valamint a tavalyi második, a Sick Boy egyaránt az első helyig jutott a Billboard listáján. A csapat nyert már Grammy-t is, Closer című dalát pedig több mint egymilliárdszor streamelték a Spotify-on.



Az elektronikus zene történetének egyik legfontosabb dj-producere, az 50 éves holland Tiësto idén nyáron immár (2011, 2015 és 2017 után) negyedszer lép a Balaton Sound színpadára. Jön a kolumbiai reggaeton énekes és rapper, J Balvin is, akárcsak napjaink egyik legfelkapottabb amerikai rap előadója, a Soundon 2017-ben járt G-Eazy.



A 29 éves brit énekes-dalszerző, Jess Glynne négyszer fesztiválozott az elmúlt években Magyarországon: a Campus, a Sziget, a VOLT és a SZIN után jön a Soundra. Mindkét eddigi lemeze, az I Cry When I Laugh (2015) és a tavalyi Always In Between vezette a brit slágerlistát. Élő produkcióval érkezik Zamárdiba a Rudimental, a mely 2013 óta rendszeres magyarországi fesztivál látogató (a Soundon 2014-ben járt). A 2010-ben alakult brit drum&bass csapatban négy dalszerző-producer, Piers Agget, Kesi Dryden, Amir Amor és Dj Locksmith szerepel és számukra 2012-ben a John Newman soul énekes közreműködésével rögzített Feel the Love hozta meg az áttörést.



Harmadszor fog játszani a Balaton Soundon a holland Nicky Romero, aki house trackjeivel vált világhírűvé. A dj-producer a világ legrangosabb szórakozóhelyein és leglátogatottabb elektronikus zenei fesztiváljain lép fel. Fellép továbbá a két producer/dj kollaborációja, Tchami x Malaa (közülük Tchami már járt a Soundon), a Sophie Hawley és Weld and Tucker Halpern által alkotott amerikai duó, a Sofi Tukker (tavaly a Szigeten pakolták a lemezeket), az amerikai Jauz, a szintén amerikai dj, Deorro (2016-ban zenélt a Soundon), Alessandro Vinai és Andrea Vinai testvérpáros duója, a Vinai (2016-os Sziget és 2017-es EFOTT-fellépés után jönnek idén Zamárdiba), az iráni-amerikai house/techno dj és producer, Dubfire (neki ez a harmadik Soundja lesz), valamint a dán dj/producer, Martin Jensen is.