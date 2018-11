Kultúra

'Az orvosoknak köszönhetem az életem' - megszólalt Kálloy Molnár Péter

Előadás közben lett rosszul Kálloy Molnár Péter még október végén. A színészt Luxemburg grófja szünetében vitték el, miután az első felvonás után nem tudta folytatni a játékot. A Sir Basil szerepében látható Kálloy Molnár Péter helyére a második felvonásban Földes Tamás ugrott be.



A színész most a Borsnak mesélte el, mit élt át előadás alatt és hogyan készül a visszatérésre.



"Furcsa érzésem volt. Azt hittem, szorít a mellényem, és rettenetesen izzadtam, de ezt a heves játékomnak tudtam be, hiszen Sir Basil szerepe nagyon sok energiát kíván. Már egy nappal korábban mondtam egy ismerősömnek, hogy nagyon fáradtnak érzem magam. A szünetben aztán Frankó Tücsi kolléganőm biztatására megvizsgált az ügyeletes orvos, és jobbnak találta mentőt hívni" - mondta el a lapnak.



"Pár napot töltöttem csak kórházban szerencsére, azóta szigorú napirend szerint kell élnem: pihenés, diéta, gyógytorna. Elsősorban komoly életmódváltásra van szükségem, és biztosan le kell tennem a cigarettát. Jó figyelmeztetés volt ez, hogy egészségesebben éljek és jobban figyeljek magamra."



"Orvosi utasításra csak fokozatosan térek vissza, de ez heteken belül megtörténik, most nagyon szigorúak velem és mondjuk ki: az életem köszönhetem nekik. A feleségem nagyon klassz nő, így inkább már arra koncentrálunk mindketten, hogy újra terhelhető legyek, és minél hamarabb színpadra állhassak, miközben nagyon meghatott, mennyien aggódtak értem" - tette hozzá.