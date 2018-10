Sinéad O'Connor áttért az iszlám hitre

A művész egy Twitter-üzenetben köszönte meg muzulmán hittársainak a támogatást. Mint fogalmazott, döntése "bármely intelligens hittudós útjának természetes következménye". Sinéad O'Connor egy videót is feltöltött, amelyben az adzánt, az imára hívó iszlám éneket adja elő - számolt be pénteken a bbc.com.



Előzőleg Umar al-Qadri ír imám is közzétett egy videót, amelyen az énekesnő az iszlám hűségnyilatkozat szövegét mondja.



A nevét tavaly már Magda Davittre változtatott Sinéad O'Connor nem először beszélt a nyilvánosság előtt vallási kérdésekről. 1992-ben az amerikai televízióban élő adásban tépett szét egy fényképet, amely II. János Pál pápát ábrázolta. Hét évvel később egy kiszakadt egyház Lourdes-ban pappá szentelte, ám a Katolikus Egyház, amely ezt a nők esetében tiltja, nem ismerte el a szertartást.



Az 51 éves ír énekesnő 1990-ben vált világszerte ismertté a Nothing Compares 2 U című dallal, Prince szerzeményével, amelyet 2015 áprilisi budapesti koncertjén adott elő utoljára a Művészetek Palotájában. A popzene történetének hírhedt lázadója akkor, a koncertet megelőző sajtóbeszélgetésen előre jelezte, hogy politikai és vallási kérdéseket ne tegyenek fel neki, mert ezekre nem válaszol.



Eddig tíz stúdióalbumot készített, saját lemezei mellett számos projektben vett részt az elmúlt három évtizedben. Csinált reggae feldolgozáslemezt, szerepelt a The The brit együttes Mind Bomb című albumán (a Kingdom of Rainben énekelt duettet Matt Johnsonnal), adott elő B-52's-számot (Ain't It A Shame), a Massive Attack 2003-as CD-jén három dalban is közreműködött énekesként.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian's journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada'