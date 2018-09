Programajánló

Színes programokkal várja a közönséget a tízéves Centrál Színház

Fennállásának tízéves évfordulóját ünnepli szeptember 16-án, vasárnap a Centrál Színház, amely ebből az alkalomból a Révay utcában és a színházban színes programokkal várja a közönséget. 2018.09.09 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Centrál Színház négy új bemutatóval várja az új évadban a nézőket. A társulathoz Nagy-Kálózy Eszter és Sztarenki Dóra szerződött - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Szeptember 14-én Ujj Mészáros Károly rendezésében, Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével a Büszkeség és balítélet című művet mutatják be. December 14-én David Lindsay-Abaire Tökéletlenek című darabját viszik színre Szikszai Rémusz, Pokorny Lia, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter főszereplésével.



Ödön von Horváth Kasimir és Karoline című darabja Alföldi Róbert rendezésében látható jövő év elején, a főszerepeket Bata Éva, Stohl András és Varju Kálmán játssza. Jövő márciusban Nina Raine Nemek és igenek című művét mutatja be a színház Puskás Tamás rendezésében, Bata Éva és Lengyel Tamás főszereplésével.



A Centrál Színház jubileumi rendezvényét szeptember 16-án a Révay utcában felállított színpadon az Ájlávjú című produkció színészei nyitják, majd Bereczki Zoltán ad koncertet. Ezt követően a Hét boszorka című zenés darabot eleveníti fel Horgas Eszterrel és zenekarával Ágoston Katalin, Básti Juli, Botos Éva, Falusi Mariann és Gats Éva, majd 20 órakor a Harmadik figyelmeztetés elnevezésű színészzenekar játszik, amelynek tagja Gémes Antos, Fillár István, Cserna Antal, Wagner-Puskás Péter, László Zsolt és Pethő Gergő.



A nagyszínpadon 16 órától Liptai Claudia beszélget Básti Julival, Nagy-Kálózy Eszterrel, Rada Bálinttal, Rudolf Péterrel és Szikszai Rémusszal, majd Pokorny Liával, Bereczki Zoltánnal, Puskás Tamással és Schmied Zoltánnal.



A Sok hűhó semmiért című előadás színészei interaktív improvizációs játékkal várják a közönséget. A kisszínpadon Papp János vezeti be a közönséget a szinkronizálás rejtelmeibe, majd Borbás Gabi tart beszédtechnika órát.



Az érdeklődők a kulisszák mögé is bekukkanthatnak, vagy megnézhetik az elmúlt 10 év legemlékezetesebb pillanatait bemutató kiállítást.