Zene

18 év után ismét turnéra indul a Smashing Pumpkins

hirdetés

A Shiny And Oh So Bright című észak-amerikai turnén az alapítók közül Billy Corgan, Jimmy Chamberlin és James Iha vesz részt, D'Arcy Wretzky basszusgitáros nem tart velük. A turné júliusban indul az arizonai Glendale-ben adott koncerttel.



Az 1988-ban Chicagóban alakult alternatív rockegyüttes már egy januári Instagram-bejegyzésben felvillantotta az összeállás lehetőségét, majd honlapjukon megjelent egy visszaszámláló óra.



Múlt héten Wretzky egy interjúban elmondta, hogy Corgan jaunárban ajánlattal kereste meg, ám később visszavonta azt.



A frissen bejelentett turné egybeesik a zenekar megalakulásának 30. évfordulójával.



Első nagy sikerüket az 1991-es Gish című albumukkal, majd két évvel később a Siamese Dreammel aratták. A harmadik, Mellon Collie and the Infinite Sadness című stúdióalbumból 21 millió példány kelt el az Egyesült Államokban, ezen volt legnagyobb slágerük, az 1979.



2000-ben a sok veszekedés miatt az együttes feloszlott, 2006-ban a Zeitgeist című album és az azt követő turné erejéig Corgan és Chamberlin újra összeállt.



Az idei koncerteken első öt albumuk számait adják elő.