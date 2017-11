Titanic

Ezért kellett DiCapriónak meghalnia

Már 20 éve, hogy a Titanic hatalmas sikerrel debütált a mozikban, ám a mai napig vannak rajongók, akik úgy gondolják, a Leonardo DiCaprio által alakított Jack is odafért volna Kate Winslet mellé arra a falapra, tehát mindketten életben maradhattak volna.



James Cameron, a film rendezője most világossá tette: a befejezésnek semmi köze nem volt a fizikához (megtart-e egy falap két embert is a jeges óceán közepén), az csak a művészetről szólt.



"A válasz nagyon egyszerű. A forgatókönyv 147. oldalán az áll: Jack meghal. Egyértelműen művészi döntés volt. Ha túléli, a filmnek semmi értelme. A film a halálról és az elválásról szól. Meg kellett halnia"- mondta Cameron a Vanity Fair-nek.



A rendezőt egyébként igencsak zavarja, hogy 20 év múltán is ezt kérdezgetik tőle.