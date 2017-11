Gasztro-különlegesség

75 ezer euróért kelt el egy fehér szarvasgomba

Egy 850 grammos fehér szarvasgomba 75 ezer euróért, átszámítva 23,4 millió forintért kelt el egy hétvégi olaszországi árverésen. 2017.11.14 00:30 MTI

A jótékony célú aukció legszebb példányát egy műholdas kapcsolat útján licitáló hongkongi vendéglős vásárolta meg. Az észak-olaszországi Albában (Piemont tartomány) tartott árverés 271 ezer euró (84 millió forint) összbevételt hozott.



A hónapok óta tartó szárazság miatt Olaszországban idén nagyon visszaesett a szarvasgombatermés, ezért az egekbe szöktek az árak. Az értékesebb fehér szarvasgomba kilójáért idén akár 6000 eurót (1,87 millió forint) is elkérnek a tavalyi 3-4000 euró helyett, bár a kevésbé exkluzív fekete szarvasgomba már akár 500 euróért (156 ezer forint) is kapható.



Az olasz szarvasgomba-kutató intézet szakértői szerint az idei aszály csak a mennyiséget befolyásolta, a minőséget nem.



Olaszországban körülbelül 200 ezren foglalkoznak szarvasgombagyűjtéssel, az ágazat árbevétele eléri az évi félmilliárd eurót (156 milliárd forint).



A piemonti Alba városában 90 éve rendezik meg a nagy, két hónapig tartó fehér szarvasgomba-vásárt, amelynek részeként tartják az extrém árakat is elérő jótékony célú árverést.



