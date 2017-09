Programajánló

Világhírű illuzionisták lépnek fel jövőre a Tüskecsarnokban

A new york-i, londoni és ázsiai turné után Budapestre érkezik a The Illusionists - Direct from Broadway című produkció, amelynek művészei a Tüskecsarnokban lépnek fel több alkalommal 2018 májusában. 2017.09.14 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A műsorban a mulattató bűvésztrükkök mellett az illuzionisták lebegéssel, elmében olvasással és eltűnéssel igyekeznek majd lenyűgözni a közönséget.



A műsorban fellépő Louis De Matos nemrég kapta meg a Londoni Bűvészkörtől a David Devant-díjat, a Hollywoodi Művészetek Akadémiája az Év Bűvészének választotta, Olaszországban pedig a Golden Grolla-díjat adományozták neki. A Portugáliában élő illuzionista leginkább televíziós műsorairól híres, több bűvészshow házigazdája, valamint rendszeresen szervez bűvészfesztiválokat, amelyek nyitottak a közönség számára is.



James More a 2013-as Britain's Got Talent-ben robbant be a köztudatba, Youtube-sorozatát több mint 80 millióan látták. A brit illuzionista két éve tagja a The Illusionist shownak, de fellépett már többek közt az NBC-ben, az America's Got Talent-ben, a Got Talent World Stage-ben is.



Az "alkimista" Leonardo Bruno nagyapja Mexikó egyik legismertebb bűvésze, Leonardo Trebole volt, aki tanára és mentora lett unokájának. Leonardo gyerekként bűvészfesztiválokon versenyzett az Egyesült Államokban, de számos televíziós műsorban és bűvészkongresszusokon is fellépett Mexikó City-ben. Szerepelt már Görögországban, Franciaországban, Olaszországban is, 2010-ben pedig mesterével, Kevin James-szel együtt Barack Obama, az Egyesült Államok elnökének családja és barátai előtt mutatott be trükköket egy Halloween-parti alkalmából.



Enzo fellépett a France's Got Talent showban, és pár évvel később a Le Plus Grand Cabaret du Monde közönségét babonázta meg. A 2013-as France's Got Talentben egy helikoptert "varázsolt" a színpadra.



A műsorban fellép továbbá Andrew Basso szabadulóművész, Dzsu Ho-Dzsin bűvész, valamint Josephine Lee, az egyik legelismertebb női illuzionista. Josephine Lee számos televíziós sorozatban szerepelt, többek között a Britain's Got Talentben, az ITVS A Következő Nagy Mágus című és Európa legnagyobb kabaré show-jában, a Cabaret Du Monde-ban is.