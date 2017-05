Programajánló

Múzeumok és galériák éjszakája Füleken

hirdetés

Különleges ásványokat és középkori kínzóeszközöket egyaránt bemutatnak a kiállításokon, de zene és tánc is lesz a programban, a füleki várat pedig éjjeli kivilágításban láthatják a látogatók - erről közleményben tájékoztatta az MTI-t a Füleki Vármúzeum.



Szombaton 18 órakor a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum Ásványok nagyító alatt című tárlatát nyitják meg a Városi Honismereti Múzeumban - írják. A kiállítás, melynek különleges ásványai és kristályai Szlovákia, Csehország és a világ különböző tájairól származnak, természetes szépségében mutatja be a természet sokszínűségét. A különféle kvarcfajták mellett - máramarosi gyémánt, kristály, ametiszt, füsttopáz - bemutatják a nemesopálok egyedi színváltozatait és olyan ásvány-különlegességeket is, melyeket elsőként Szlovákiában azonosítottak.



A féldrágakövek kedvelői a füleki vár udvarán megrendezett mini ásványbörze kínálatából válogathatnak.



A múzeumok és galériák éjszakája látogatói a városi múzeumban tekinthetik meg a füleki templom toronyórájának egyik eredeti számlapját is, melyet a római katolikus egyház füleki plébániája ajándékoz az intézménynek. A múzeum udvarán 23 óráig múltszázadbeli városi képeslapokat és fényképeket vetítenek.



A vár Bebek-tornyában 19 órakor nyílik a Középkor expedíció című interaktív kiállítás, amely egy ellentmondásokkal teli történelmi korszak hangulatába nyújt betekintést. A korabeli ruhák, szerszámok, hangszerek, játékok és kínzóeszközök másolatai mellett a legkisebbek kipróbálhatják a huszita szekérvárat és a pénzverést is, de lovas katonaként lóhátra is ülhetnek. A kiállítást érdekességek sora színesíti, így rövid tematikus előadások, valódi kínzókamra a kazamatában, csuhébaba készítés, vagy egy aktív vulkán makettje a torony földszintjén.



A középső vár területén megrendezett zenés-táncos kísérőprogramban a Fülek és környéki iskolák diákjai lépnek fel, őket a budapesti Latin Combo Cubano latin-amerikai zenekar koncertje követi.