Európai kőfaragók fesztiválját rendezik májusban Kiskunfélegyházán

Kampfl János, a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületének elnöke elmondta: az Európai Kőfaragó Fesztivál a kihalófélben lévő kézműves szakma népszerűsítését szolgálja. Mint mondta, a testület minden évben lehetőséget biztosít a tanulóknak és a végzett fiatal kőfaragóknak, kőszobrászoknak a kiutazásra, a megmérettetésre, a szakmai élmények és tapasztalatok szerzésére.



A találkozókon a látogatók szeme előtt készülnek az alkotások, hogy a szakemberek megmutathassák tudásukat, kreativitásukat és a szakma szépségeit, miközben felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy a mesterség kitanulásával átélhetik az alkotás örömét is - tette hozzá.



Csanádi Gabriella, a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületének alelnöke kiemelte: az Európai Kőfaragó Fesztivál történetének két évtizede alatt tizenkét alkalommal jeleskedtek a magyarok Európa legjobb kőfaragó-kőszobrászai között. Mint mondta: Magyarország 2004-ben kapta meg először a rendezés jogát, akkor festői környezetben, a fertőrákosi kőfejtőben találkozhattak a résztvevők.



Norvégia, Anglia, Németország, Franciaország és Ausztria után pedig idén ismét Magyarország kapta meg a lehetőséget a találkozó megszervezésére. A résztvevők nagy része Angliából, Ausztriából, Németországból utazik az alföldi városba, de érkeznek Erdélyből, Hollandiából, Lengyelországból, Svájcból, Ciprusról, Kanadából, Jordániából és Kínából is szakemberek - tette hozzá.



Bozóki István kiskunfélegyházi aranykoszorús kőfaragó mester és kőszobrász elmondta: az idei rendezvény egyik témájának a szecessziót választották, ezzel is felhívva a figyelmet az Alföld szecessziós épített örökségének fontosságára. A másik versenytéma egy szintén helyi jellegzetesség, a puszta, a pusztai élet lett. A jelentkezők mindkettőt szabadon értelmezhetik. Versenymunkáikat mintegy 16 óra alatt készíthetik el romhányi homokkőből, kizárólag kézi szerszámok használatával.



Csányi József polgármester hangsúlyozta: az Európai Kőfaragó Fesztivál Kiskunfélegyházán a csaknem két évtizedes múltú Városalapítók Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódik majd. Mint mondta: a város önállóságának ünnepe ez a nap, amelynek méltó kísérője lesz az európai találkozó. Beszélt arról is, hogy a versenyen elkészített alkotások a város köztereit és intézményeit díszítik majd.